Attaque meurtrière au Niger : 49 personnes morts près du Mali

Cinq civils (5), quatre (4) soldats et 40 assaillants armés ont été tués dimanche dans un affrontement à Tillabéri, au sud-ouest du Niger, près de la frontière avec le Mali, a annoncé le gouvernement, rapporte l’Afp.

Une centaine de “terroristes” lourdement armés et à bord de motos ont attaqué le village de Tchoma Bangou, frappant vers 15 heures dimanche, a indiqué le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué lu à la télévision publique qui n’a pas identifié qui il soupçonnait d’être à l’origine du dernier incident meurtrier.

Selon la même source, la « réaction rapide et vigoureuse » des Forces de défense et de sécurité (FDS), « a permis de repousser l’attaque et d’infliger de lourdes pertes à l’ennemi », a précisé le ministère, précisant que ses soldats avaient saisi des motos et une cache d’armes, y compris des AK47 et des mitrailleuses, des assaillants.