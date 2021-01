Attaques contre Diouf Sarr…Son Chef de cabinet s’érige en bouclier

Le chef de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr ne compte plus laisser les critiques contre son ministre prospérer. Après les accusations de recrutements politiques, mauvaise gestion de la Covid-19, par le Président du Mouvement pour la Rénovation des Valeurs (MRV), un des prétendants à la mairie de Yoff, Ibrahima Fall est monté au créneau pour porter la réplique.

Selon lui, Diouf Sarr a opté de ne pas répondre aux coups de « pieds de l’âne ». « Ce débat de caniveau entretenu par des gens mal intentionnés et imbus du vœu de faire échouer la riposte nationale, en l’attaquant de manière éhontée et en avançant de graves accusations sur lesquelles ils ravaleront leurs langues devant la vérité des faits ne le détourneront pas de l’essentiel. Il s’agit de rechercher constamment des solutions avec son équipe pour maintenir la tendance d’une riposte effrénée, faite de sacrifices immenses et de risques incalculables pour le serviteur de la Nation qu’il est », martèle Fall.

Et pour le chef de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale les cris et « vociférations de ces nombriliques encagoulés » n’émeuvent point Abdoulaye Diouf Sarr. Le travail de la mission d’enquête parlementaire dont les résultats restent éloquents sur tous les aspects de la gestion en est la preuve parfaite.