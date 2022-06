Autoroute à péage : Le tronçon Diass-Keur Mbaye Fall un véritable danger

Les automobilistes et autres usagers qui empruntent l’autoroute péage la nuit, plus précisément entre l’aéroport de Diass et Keur Mbaye, courent de gros risques. Pour cause, malgré les milliards empochés annuellement, Eiffage, concessionnaire de cette autoroute dite « de l’Avenir » ne fait aucun effort pour éclairer cet important tronçon, déplore Le Témoin.

Le soir et la nuit, une circulation dense s’effectue sur cette partie du tronçon. Seules les lumières des véhicules servent à éclairer les lieux. Surtout que les automobilistes roulent à tombeau ouvert. A chaque fois qu’un accident se produit sur les lieux, il est souvent mortel. Naturellement, il est dangereux de tomber en panne sur l’autoroute à péage. Malgré la présence d’une brigade de gendarmerie, l’insécurité est omniprésente.