Baba Maal n’est pas mort…il se porte bien !

Le manager de Baba Maal dément la rumeur annonçant la mort de l’artiste.

« Depuis ce matin, des rumeurs circulent dans les réseaux sociaux faisant état du décès de Baba Maal, nous tenons à apporter un démenti formel à cette information mensongère et infondée dont le seul objectif de son auteur est de nuire. Nous informons, par ailleurs, que Baba Maal se porte à merveille et appelons tous les parents, les amis, fans et sympathisants au calme et à la sérénité », a réagi le manager repris par Emedia.