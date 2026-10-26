Babacar Ba répond au PM : « Votre démarche ne me semble pas transparente »

Face aux récentes sorties du Premi Ministre (PM) concernant la découverte d’actes jugés « hors norme » sous la gestion d’Ousmane Sonko, Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, sort du silence. Le défenseur des droits humains dénonce une démarche opaque et appelle le chef du gouvernement à rendre publics les faits reprochés au lieu d’entretenir la suspicion.

Pour Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, cette posture ambiguë est en contradiction directe avec les engagements de reddition des comptes annoncés par l’exécutif. « Monsieur le Premier ministre, votre démarche ne me semble pas transparente », interpelle directement le président de l’organisation. « Vous ne pouvez pas affirmer avoir découvert à la Primature des actes qui n’auraient jamais dû s’y trouver et qui sortiraient même de l’ordinaire dans la gestion de M. Ousmane Sonko, puis refuser d’en révéler la nature. »

Le défenseur des droits de l’homme critique vivement ce qu’il qualifie de stratégie du sous-entendu, soulignant que cette méthode ne sert ni la vérité, ni la saine information du public. « En multipliant les allusions et les sous-entendus, en tournant autour du pot sans jamais apporter d’éléments précis, vous entretenez le flou plutôt que d’éclairer les citoyens », martèle-t-il.

Babacar Ba rappelle que la gouvernance vertueuse exige des preuves tangibles et des actes concrets, loin des accusations voilées ou des effets d’annonce à visée politique. « On ne peut pas faire de la rupture et de la transparence des principes de bonne gouvernance tout en entretenant le flou sur des faits présentés comme inadmissibles », conclut-il.