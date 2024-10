Babacar Diagne quitte le CNRA, Excellentissime Excellence (Par Mbaye Diouf)

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai parcouru le communiqué rendu public par Babacar Diagne Président du CNRA. A travers ce communiqué hautement symbolique, le journaliste Babacar Diagne vient encore une fois de s’illustrer par sa grandeur d’esprit, son amour pour le Sénégal et son sens de l’honneur.

Le Président du conseil national de régulation de l’audiovisuel par des mots empreints de respect de la loi nous précise dans sa lettre en ces termes : « Ce 30 septembre j’ai eu l’honneur d’échanger avec les responsables représentatifs des autorités actuelles sur ma volonté de respecter la loi par laquelle en 2018, le Président de la République me confiait les charges de Président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel.

Selon la loi portant création du CNRA, la durée du mandat des membres est de six ans. Ce mandat n’est ni renouvelable ni révocable. Mon mandat en qualité de Président du CNRA est arrivé à terme au cours de ce mois de septembre 2024 ».

Ce message est direct, concis, clair et précis. Ce sont des mots forts qui témoignent des nombreuses qualités humaines et professionnelles de son auteur.

Babacar Diagne un homme humble, pétri de talents et de qualités humaines que j’ai connu à la Radio Télévision Sénégalaise. Il fut successivement journaliste, Chef de desk de 1981 à 1984, Rédacteur en chef du Journal télévisé de 1984 à 1990 puis Directeur de la télé de 1990 à 2000 année de l’arrivée du Président Abdoulaye Wade après une élection présidentielle libre et démocratique qui l’avait opposée au Président Abdou Diouf. Babacar Diagne un journaliste émérite nommé Directeur ne donnait pas de rendez-vous à ses collègues et confrères à l’image d’Ibrahima Sané Directeur de la Radio d’alors. À cette époque-là, Guila Thiam une autre figure emblématique de l’audiovisuel était le Directeur général de la Radio-Télévision Sénégalaise.

S’agissant encore de Babacar Diagne il suffisait simplement de l’attendre dans le parking où les couloirs du Triangle sud pour bénéficier de son hospitalité légendaire et de sa disponibilité.

L’homme avait toujours ou s’arrangeait du temps au profit de l’ensemble du personnel de la RTS. Feu Amadou Gaston Faye, feu lamine Ndiour, feu Samba Faye Ndiaye, feu Abdourakhmane Koita, Amadou Mbaye Loum, Djibril Wade ou encore ses amis comme Ibrahima Souleymane Ndiaye dont l’épouse était l’assistante de Babacar Diagne, Mamadou Baal, Babacar Saer Diagne, Badara Ndir, Momar Nar Diop, Boubacar Ba, Daouda Ndiaye, El Hadji Malick Diop, Sada Kane, Sokhna Dieng, Elisabeth Ndiaye, Ibba Ba sont véritablement des témoins de l’histoire. Oui j’en oublierai certainement. Nécessité de présenter mes excuses à ses nombreux amis.

Du Président Abdou Diouf en passant par le Président Abdoulaye Wade et le Président Macky Sall Babacar Diagne a bénéficié de tous les honneurs. Toujours courtois, disponible à souhait, le sourire aux lèvres, Babacar Diagne se distingue toujours par son propos taquin qui faisait rire tout le monde. Une manière de mettre son vis à vis à l’aise. Nous avons eu le plaisir immense de partager des rôles éminemment stratégiques à la Présidence de la République sous l’ère Abdoulaye Wade.

Lui, conseiller en communication du chef de l’Etat, Moi conseiller en communication de l’épouse de Monsieur le Président de la République en l’occurrence Viviane Vert Wade.

Autour de l’ambassadeur chef du protocole Bruno Diarra nous formions une véritable team à la Présidence avec des personnes comme Massamba Sarr, Pape Mohamed Camara, Mamadou Ba, Ibou Ndoye, Aly Faye, Ibba Diallo Barro, Djiby Gueye, Medoune Ndiaye, Belly Sy, Youssou Sagna Alassane Cissé, Khaly Seck et Mohamed Gassama etc. Ce fut une riche expérience professionnelle, des moments de riches échanges que nous avons partagés ensemble à travers une complicité et une entente cordiale. Babacar Diagne en bon lébou est un homme fier de ses origines dakaroises. Il n’hésitait jamais à nous rappeler qu’il avait l’obligation de rendre visite tous les week-ends à sa défunte maman qui habitait en banlieue une maman pour qui il avait une affection, un respect et un attachement inestimables.

Avec l’arrivée du Président Macky Sall au Pouvoir après de dignes et loyaux services comme ambassadeur en Gambie il fut affecté aux USA à un poste stratégique et très important dans la diplomatie sénégalaise. Une confiance sans faille qui témoigne des qualités professionnelles de l’homme. Babacar Diagne dans sa missive adressée aux autorités sénégalaises rappelle à notre bon souvenir un autre grand du monde de l’audiovisuel à savoir feu Babacar Touré son prédécesseur à la tête du CNRA. Un vibrant hommage lui est également rendu à travers ces lignes. En effet, c’est Babacar Touré qui a eu la présence d’esprit de proposer au Président Macky Sall Babacar Diagne pour lui succéder à la tête du CNRA. Quelle clairvoyance !

Au demeurant, il convient de demander solennellement à mon ami et frère Babacar Diagne au service de son pays depuis 1978 de continuer à faire bénéficier de son expérience et expertise à la nouvelle génération pour le bonheur du Sénégal, pays de démocratie où le service de l’audiovisuel occupe une place de choix dans l’éveil des consciences.

Mbaye Diouf

Ancien conseiller à la Présidence de la République