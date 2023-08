Babacar Diop : « Ma candidature est très sérieuse »

Le maire de Thiès était en tournée dans le nord. Une tournée dont le but était, selon Babacar Diop, «d’implanter Fds/Les Guelwars au Fouta et mettre en place un dispositif pour la collecte des parrainages en vue de l’élection présidentielle de 2024». L’édile d’ajouter : «Ma candidature est très sérieuse et vous savez qu’il faut réussir l’étape des parrainages pour être candidat.»

Confiant pour la réussite de la collecte de parrainages au Fouta, Babacar Diop s’est vu attribuer une désignation qui n’a pas manqué de le surprendre. Car partout où il s’est arrêté et, même dans son convoi, les populations chantaient : «Macky yéhi, Baba aari (Macky est parti, Baba est venu).» Ainsi, celui qui était venu implanter son parti, s’est fait porter la casquette de successeur de Macky Sall quant à la propriété du titre foncier, le Fouta. Ragaillardi par cette désignation de «nouveau propriétaire du titre foncier» du Fouta, Babacar Diop a multiplié les rencontres (agriculteurs, éleveurs, jeunes et femmes).

Le candidat à la Présidentielle de 2024 déclare : «Pour le Fouta, je me suis engagé à construire les ponts de Dimath et de Hombo. Je me suis engagé à soutenir l’élevage et l’agriculture.» Babacar Diop ajoute : «J’ai été impressionné à Dimath quand les populations m’ont parlé de 4 mille hectares non aménagés.»

Dans une zone d’agriculture et d’élevage, le candidat déclaré à la Présidentielle a promis de soutenir les acteurs pour l’autosuffisance en lait et en mouton pour le Sénégal, l’exploitation du potentiel agricole du Fouta pour arriver à l’autosuffisance alimentaire.