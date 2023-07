 Babacar Gaye demande l’arrestation Birame Soulèye Diop

Si cela ne tenait qu’à l’ancien parlementaire Babacar Gaye, Birame Soulèye Diop devrait être arrêté par le Procureur de la République. En effet hier lors de la conférence de presse de Yewwi Askanwi, le leader de Pastef a tenu des propos graves jusqu’à vouloir insinuer à l’endroit du président Macky Sall qui pourrait revenir sur sa parole comme l’avait fait Alassane Ouatarra qui avait désigné son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme son successeur. Profitant du décès de ce dernier, Ouattara s’est présenté à nouveau à la présidentielle ivoirienne de 2021 avant de gagner celle-ci.

« Par sa déclaration que je viens d’écouter Birane Souleye Diop a encore transgressé la loi. En effet en vertu des dispositions du Code Pénal, en son article 265 (loi Numéro 77-87 du 10 août), « l’offense commise publiquement envers les chefs de l’Etat étrangers, les chefs de gouvernement étranger sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 frs à 1.500.000 frs ou l’une de ces deux peines seulement » écrit l’ancien député libéral Babacar Gaye.

Ce dernier sur sa page Facebook indique clairement que « le Procureur de la République doit faire procéder à son arrestation en application de la loi ». Des ministres et des DG surpris par l’acte de Macky Sall Si nos antennes sont fiables, hier l’adresse du président Macky Sall a beaucoup surpris ses partisans notamment certains de ses ministres et de ses directeurs généraux. D’aucuns d’entre ces derniers n’ont pas pu diner hier soir, d’autres sont allés au lit sans manger et tandis que d’autres ont versé des larmes.

En tout même hier matin, certains de ses ministres et directeurs généraux n’ont pas eu assez de courage pour aller au bureau. En tout cas, Macky Sall a vraiment tapé du vrai « booldé » sur la tête de certains de ses partisans qui n’attendaient pas du tout leur mentor dans ce registre. Il est vrai que le samedi plus de 400 mairesse sont déplacés de tous les coins et recoins du pays pour venir porter et prêcher la bonne parole à l’endroit du président Macky Sall pour qu’il se représente à nouveau en 2024. Vous connaissez la suite.

En tout cas ces émotions sont peut-être dictées pour certains par un avenir incertain dans 7 mois. Il faut aussi faire dans le « geum Allah » vous aussi chers partisans de Macky Sall. C’est le temps de se remobiliser autour du futur candidat de la coalition présidentielle pour se battre et de gagner pour pouvoir continuer à bénéficier des prébendes de l’Etat. Ce n’est que cela qui les intéresse.

Avec Le Témoin