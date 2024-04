Babacar Justin Mbengue descend Lansana Gagny : «Il fait partie des politiciens les plus paresseux»

Réplique à Lansana Gagny Sakho

Il s’appelle Lansana Gagny Sakho oui !!!

Il agit toujours avec une impertinence sans gêne oui!! Notons aussi qu’il il fait partie de la race des politiciens les plus paresseux de l’histoire politique du Sénégal.

Tout ce qui est vertu est pour lui vice oui!! Tout ce qui est valeur est pour lui défaut.

En effet Lansana Gagny Sakho fait partie des mauvaises personnes qui sont en voie de disparition . Son passage à la l’ ONAS nous rappelle un sénégalais de « favelas » avec la fréquence des eaux usées partout à Dakar et autres dans sa banlieue et qui laissaient dégager une bave qui colle parfaitement à cet ancien directeur dont les sénégalais n’ont gardé aucun bon souvenir.

Aujourd’hui l’homme qui fut un privilégié de la République est devenu un chômeur de luxe. Et pour faire surface , il cherche à attaquer d’honnête citoyen tel que le Président Bougane Gueye Dany.

Cependant ça ne passera pas car le président Bougane reste totalement un produit un produit du privé qui a fait ses preuves en face de la Nation .

Mieux le Président Bougane n’est pas comme Rasspoutine . Ce dernier était un personnage très trouble dans la cour des Romanov. Il était un conseiller et un confident du tsar Nicholaï. Il croyait qu’il avait tous les pouvoirs et qu’il pouvait manipuler le tsar comme il veut. Lorsque le tsar a compris le jeu maléfique de Raspoutine, il a décidé de le bannir et de le chasser de la cour. Ne pouvant pas supporter ce bannissement, il s’est dit qu’il allait détruire le roi et toute sa famille. Il les a poursuivis, pourchassés même après leur sortie de la Russie, jusqu’à détruire la dernière fille du tsar.

Ainsi il est temps que tu sache que la calomnie la plus dangereuse ne peut terni l’image d’une réputation sans tâche comme le Président Bougane. Aujourd’hui tu veux faire plaisir à César en s’attaquant aux honnêtes citoyens.

Babacar justin Mbengue ( Délégué national chargé de la presse et la communication de Gueum Sa Bopp)