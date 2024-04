Bassirou Diomaye Faye fait taire les extrémistes religieux…de Pastef

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train de se rapprocher davantage des sénégalais. Même s’il a eu plus de 54% des voix à la présidentielle, il ne fait pas l’unanimité au sein de la population. Des actes posés par le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), parti auquel il a appartenu, l’ont éloigné de certains sénégalais. Ce lundi, le compagnon de Ousmane Sonko a trouvé la bonne formule pour changer la donne. Et sa trouvaille va faire taire tous les patriotes qui nourrissent une certaine hostilité envers les confréries religieuses.

Pastef en a fait voir de toutes les couleurs aux chefs religieux. Des personnes se réclamant de ce parti ont tiré à boulet rouge sur tous les religieux. Les Khalifes généraux ont tellement été maltraités que certains semblaient s’être éloignés de la vie politique du pays. Dans une de ses sorties, le Khalife de Médina Baye avait fait mention des insultes envers les religieux. « Je sais qu’ils vont m’insulter. Mais qu’il m’insulte s’ils pensent que c’est cela la démocratie », avait déclaré Cheikh Mahi Niasse. Une sortie qui avait beaucoup fait réagir. Malheureusement, cela n’a pas arrêté les insulteurs.

Des personnes qui s’identifient à Pastef ont continué leur sale besogne sur les réseaux sociaux. Avec l’arrivée de Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir, certains ont même demandé au président de couper tout lien avec le pouvoir religieux. D’autres voulaient tout bonnement que les Khalifes soient ramenés au rang de simples citoyens. Quand certains Patriotes parlent de «Tok Mouy Dokh» (réussir sans rien faire), ils font souvent allusion aux personnes qui sont dans les foyers religieux.

Fort heureusement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye n’est pas tombé dans le piège de ses extrémistes religieux. Le chef de l’Etat a renoué le fil du dialogue avec les religieux. Ce lundi, il était à Touba. Dans la ville sainte, il a été reçu par le Khalife général des Mourides, Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké. Sur place, l’actuel locataire du Palais a pris des engagements pour la cité de Bamba. Il compte ainsi trouver une solution face aux problèmes liés à l’eau. Une sortie qui séduit. Diomaye a franchi la résidence Cheikhoul Khadim en véritable talibé.

Après Touba, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’est rendu à Tivaouane. Le chef de l’Etat a eu un long entretien avec le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour. Le locataire du Palais était même accompagné d’une délégation. Celle-ci était composée des ministres de l’intérieur, Jean Baptiste Tine, des infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye et de son directeur de cabinet, Mary Teuw Niane. Avec ces visites, Diomaye vient de faire taire le groupe des anti-confréries. Il élève les guides religieux à leur rang.

Bassirou Diomaye Diakhar Faye fait ainsi taire certaines rumeurs sur sa personne. Mais aussi celui de son mentor politique. Ils ont longtemps été accusés d’être «salafistes», qu’ils étaient «anti-confrériques». Ou alors qu’ils voulaient d’un État purement islamique. Ce déplacement dans les cités religieuses change la vision de certains sénégalais envers les nouvelles autorités. Le président accusé de salafisme est allé à Touba et Tivaouane. Il s’est prosterné devant les Khalifes généraux. Un signe de respect qui fait monter la popularité l’actuel président.

Même si Diomaye a réussi à faire taire les extrémistes religieux, cette tournée qu’il a entreprise dans les foyers religieux ne fait pas l’unanimité. Sur les réseaux sociaux, des patriotes ont montré leur objection face à ces pratiques. Dans une publication sur Facebook, on peut lire ce commentaire : « On tend vers de Macky sans Macky c vraiment dommage….Les chefs religieux n’apporte rien au bas peuple». Ce genre de pensée commence à se développer sur les réseaux sociaux.

Quoiqu’il en soit, Bassirou Diomaye Diakhar Faye vient se poser un nouveau pas dans sa gouvernance. Cette visite à Touba et Tivaouane prouve que les nouvelles autorités reconnaissent le rôle important des religieux dans la bonne marche du pays. Il n’est jamais trop tard pour se rattraper. Et les patriotes devraient méditer sur ses paroles de Serigne Touba. «L’épreuve est la voie de la préservation, de l’absolution des défauts et le chemin de l’éloignement de la disgrâce ».

