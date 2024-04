Diomaye et son ministre des Finances vendent la « galère » …Mais où sont les 7000 milliards ?

Bassirou Diomaye Faye prédit la « galère »…et demande au Sénégalais de se préparer à des lendemains difficiles. Le Président a déclaré que nous allons vers des lendemains difficiles. Il a été suivi dans ses propos par le ministre des Finances, Cheikh Diba. Qu’est ce qui a rendu la vie difficile ? Macky Sall ou eux ? Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont venus pour améliorer la vie des Sénégalais mais pas pour les préparer à des lendemains difficiles.

Et pourtant il n’y a pas longtemps, durant la campagne électorale, ce duo promettait monts et merveilles. Bassirou Diomaye Faye Faye est élu Président de la République. Il y a la réalité de l’exercice du pouvoir qui est là maintenant. Les Sénégalais ont élu le duo (Diomaye-Sonko) pour que tous les problèmes auxquels ils sont confrontés soient résolus. Ils n’ont pas le temps d’attendre. La demande sociale est là.

« Diomaye n’a pas été élu pour préparer le peuple aux difficultés », nous dit un citoyen sénégalais qui attend beaucoup plus du Président de la République. Mais dire que les Sénégalais vont vivre des lendemains difficiles, c’est se foutre du peuple. Pourquoi donc faire des sorties pour tenter d’apeurer des Sénégalais alors que les finances publiques restent assainies ?

Si c’est pour préparer le peuple à un aveu d’impuissance de respecter ses engagements alors que c’est sur cette base qu’il a été élu, le duo « Diomaye-Sonko » fait vraiment fausse route. Il n’y a pas 1 mois, le ministère des Finances sous Macky Sall s’est récemment félicité d’une augmentation substantielle des budgets passant de 3022 milliards FCFA en 2016 à 7003 milliards FCFA en 2024. Qui peut le contester ?

L’ancien ministre des Finances a travaillé avec son actuel ministre successeur pour le rayonnement du budget du Sénégal à 7000 milliards. Cheikh Diba était jusqu’à sa nomination, le 5 avril 2024, Directeur de la Programmation budgétaire de l’ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba. Alors qui d’autre que lui connait l’état des finances de ce pays ? Mais, puisqu’on fait du dilatoire afin de rejeter la faute sur d’autres, on préfère faire des sorties qui sont loin de la réalité de la santé financière du Sénégal.

Quand Cheikh Diba vient aujourd’hui nous dire que le Sénégal va vers des lendemains difficiles, alors que nous sommes encore dans le budget de 7000 milliards, qui devrions nous croire ? Le Cheikh Diba qui dansait avec Mamadou Moustapha Ba ou le Cheikh Diba qui pleure avec Diomaye Faye ? Comprenne qui pourra ! Les Sénégalais ont décidé massivement de voter pour un nouveau régime. C’est pour que ce dernier réponde de leurs demandes immédiates du moment.

Mais, on a comme l’impression que confronté maintenant à l’exercice du pouvoir, le nouveau régime face à son incapacité de résoudre les problèmes immédiats du peuple sénégalais, veuille faire du dilatoire. Le Sénégal reçoit en ce moment de bailleurs de fonds à l’étranger. Ce qui a été négocié sous le régime de Macky Sall. En réalité, le régime actuel du point de vue financier, hérite de caisses liquides.

Le temps n’est plus à la tergiversation ni à la manipulation. Il ne saurait exister de pertes de temps. Les Sénégalais veulent des changements concrets pour améliorer leur niveau de vie. Et c’est sur ce plan là et uniquement qu’ils attendent le nouveau régime qui a promis monts et merveilles pour accéder au pouvoir. Ça suffit, il ne faut pas maintenant prédire que le Sénégal va être confronté à certaines difficultés financières, alors que c’est loin du cas.

Le budget de l’Etat du Sénégal a atteint un niveau dont personnes ne s’attendaient il y a quelques années. La preuve, les performances atteintes aussi bien par les services des Douanes, des Impôts et Domaines, du Trésor public qui permettent de renflouer sensiblement les caisses de l’Etat. Donc, il y a des acquis à renforcer. Pourquoi donc, vouloir parler alors qu’on vient à peine de s’installer, de difficultés budgétaires ? Est-ce la preuve d’une certaine incapacité ?

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn