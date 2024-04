Il pleut des milliards sur Diomaye et Sonko…Ça coule à flots

Les Sénégalais qui ne portaient pas le Pastef dans leur cœur, ont prédit pas mal de catastrophe avec l’arrivée de Diomaye ou Sonko au pouvoir. Ils ont prédit des problèmes au niveau de la masse salariale du Sénégal. Certains ont caricaturé un Sénégal coupé du reste du monde et d’autres un Sénégal avec les caisses du Trésor vide. Mais toutes ces prévisions ne sont que des suppositions qui n’ont rien à voir avec la réalité. Selon plusieurs sources concordantes, il pleut des milliards sur le Sénégal dirigé par le duo Diomaye-Sonko.

Xaalis neex na ! L’argent coule à flots sur les têtes de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko. Ceux qui prévoyaient une cessation dans les paiements de salaires et du remboursement de la dette vont devoir prendre leur mal en patience. Le Sénégal reçoit en ce moment plusieurs centaines milliards de FCFA. Sans que leur machine ne soit mise en branle pour nouer des accords de coopération avec des institutions financières internationales, le duo récolte les dividendes de l’ancien régime.

Selon le quotidien Walfadjri « l’État sénégalais devait accueillir une somme substantielle de 324 milliards de francs CFA, la semaine prochaine ». Selon le journal, cet argent, attendu de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) dès mardi, provient de partenaires techniques et financiers internationaux. Une véritable aubaine pour le duo.

Selon une source du ministère des Finances, cet argent a été l’œuvre de l’ancien argentier du gouvernement Macky Sall. Ce sont les tractations entreprises par le ministre des Finances Mamadou Moustapha Ba qui ont permis la réception de ces 300 milliards FCFA. L’argent aurait même pu être décaissé depuis janvier-février 2024. Seulement les partenaires techniques et financiers internationaux attendaient de connaître l’issue de la situation politique qui prévalait au Sénégal avec la tenue de l’élection présidentielle. L’instabilité dont certains redoutaient ne s’étant pas produite, ils ont décidé de décaisser la manne financière.

Puisque l’Etat est une continuité, le gouvernement Diomaye-Sonko en a la lourde responsabilité. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko peuvent avec le sourire aux lèvres, s’attaquer à certaines urgences sociales qui les attendent. Les Sénégalais s’attendent à des mesures rassurantes touchant les prix des denrées de première nécessité et que d’autres mesures sociales soient prises. D’autant que certains propos ont été tenus et qui font déjà réagir vivement. Les Sénégalais les regardent avec étonnement depuis les déclarations de Birame Souleye Diop sur les parrainages. Les propos de ce dernier ne rassurent guère.

Birame Souleye a demandé aux Sénégalais de ne pas compter sur le nouveau gouvernement pour le parrainage des matchs de foot et combats de lutte…Comme si c’était lui le Premier ministre ou le Président de la République encore moins le ministre des Sports. Cette sortie de Birame Soulèye Diop traduit sa maladresse et son inélégance républicaine. Birame Soulèye Diop avait déjà indisposé plus d’un en faisant fi de la ligne politique de Pastef sur le cumul des mandats, en refusant après les élections législatives de juillet 2021 de démissionner d’un de ses mandats.

Birame Soulèye Diop avait préféré cumuler ses mandats de maire à Thiès et député à l’Assemblée nationale où il était membre du bureau avec sa fonction de Président du Groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi. L’attitude Birame Soulèye Diop avait fini par indigner beaucoup de Sénégalais, surtout de la part d’un responsable d’un parti qui prône la rupture en matière de gouvernance.

A peine installé, Birame Soulèye Diop tient des propos qui heurtent le monde sportif sénégalais. L’argent est là et maintenant le gouvernement doit travailler. Mais avant tout, ce gouvernement doit se départir de sales propos de Birame Souleye Diop. Un homme qui décidément apparait comme étant quelqu’un qui aime multiplier les bourdes.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn