Bacary Seck défend Mansour Faye et tire sur Bougane Guèye

SE TAIRE EST SOUVENT PLUS LOUABLE QUE DE L’OUVRIR…. SURTOUT SI L’AMNÉSIE DÉLIBÉRÉE VOUS HABITE !…Par Bacary Seck

Vraiment, certains devraient boutonner ce qui leur sert de bouche plutôt que de s’adonner à des soubresauts juvéniles ( qui plus est s’ils ignorent royalement les termes du dossier qu’ils citent) pour se redonner une santé politique. Après avoir effectué un saut un peu partout et s’être rendu compte que ceux avec qui il voudrait cheminer lui feront de l’ombre, Bougane Guèye Dany ( se croyant plus intelligent que quiconque), s’en prend maintenant à l’édile de Saint-Louis et non moins Ministre des Infrastructures du Transport Terrestre et du Désenclavement.