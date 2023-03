El Hadji Diouf à Hadjibou Soumaré : « Quiconque viole la loi doit être puni »

Le leader du Parti des travailleurs et du peuple (PTP) El Hadji Diouf a commenté l’affaire dite Hadjibou Soumaré qui suscite une grosse polémique au Sénégal. Il a estimé qu’un homme politique de la trempe de l’ancien premier ministre doit être conséquent. Il a également estimé qu’il y’a trop de dérives favorisées par la tolérance du chef de l’Etat Macky Sall.

« Le régime de Macky Sall est trop tolérant par rapport aux dérives qui se succèdent dans ce pays. Au Sénégal, on entend trop de menaces de mort, des appels à l’insurrection, trop de mensonges. Macky tolère trop et on dit qu’il y a la judiciarisation de l’espace politique. C’est faux. Au contraire, Macky Sall a été tellement tolérant. Il a laissé trop faire et le bordel s’est installé. Il faut mettre fin au processus de destruction de notre pays», a dit l’avocat dans l’émission Grand Jury de la Rfm.

Il a invité l’ancien premier ministre et les autres hommes politiques à être conséquents et d’assumer leur position. « Un homme politique qui sollicite le suffrage des populations doit être conséquent. Quiconque viole la loi doit être puni», a-t-il estimé.