Bacary Seck défend Mansour Faye

QUAND LA « JEUNE AFRIQUE » SE VIEILLIT À FORCE D’ENTORTILLER LA VÉRITÉ…Par Bacary Seck

Le défi de la communication est moins de partager quelque chose afin de s’octroyer le plus de lecteurs possible, de vues, de « j’aime », que d’arriver , dans les règles de l’art et de la déontologie, à informer juste et vrai, à faire éclore la vérité, à faire la lumière sur une situation tout en évitant de verser dans l’amateurisme et la recherche de buzz médiatique.

La société se caractérise par une surabondance d’informations. Le défi sera de ne pas confondre l’accessoire et l’essentiel. Et malheureusement, ce sont ces accessoires là qui intéressent beaucoup de nos concitoyens qui se complaisent, après avoir bu ces sornettes, à jeter le discrédit sur les citoyens qui se tient à la tâche pour un Sénégal émergent.

Ce n’est plus un secret de polichinelle, du moins pour ceux qui savent bien regarder les choses en face, avec un certain détachement. La plupart des gens, mus par ces expressions » kii guerrier leu » ou « c’est un patriote » oubien encore « Sénégal rék moko Niorr », n’hésitent pas, toute honte bue, à jeter le discrédit sur d’honnêtes citoyens.

Cet article paru dans « Jeune Afrique » qui (nous osons encore y croire, recèle de journalistes pointus et pointilleux) jette le discrédit sur la personne de M. Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, du Transport Terrestre et du Désenclavement, peut-être assimilé à une comptine que l’on chante aux bébés pour les endormir. Que l’auteur de ce simulacre d’analyse nous dise et de façon objective, le rapport qu’il y a entre l’éclatement d’un pneu ( ou encore un accident causé par un âne errant) et le Ministre des transports. Est-ce à dire que ce qu’il se passe ailleurs doit être reproduit ipso facto dans notre pays? Pourquoi rejeter le modèle occidental si pour des raisons obscures on le brandit dans notre pays? Il est bien de faire des analyses, mais faudrait-il être impartial, objectif dans sa démarche… Il est dangereux d’écrire simplement parce qu’on en éprouve le besoin. Logiquement, quelqu’un qui n’a rien à se reprocher, devrait-il démissionner pour les beaux yeux de qui que ce soit?

Serait-ce une malédiction? La malédiction? Être le beau-frère du Président Macky Sall et occuper une fonction étatique semble être la seule et véritable raison de cet acharnement outrageux. La preuve? Personne n’osera nier les avancées positives dans ce secteur depuis que l’édile de Saint-Louis a pris les commandes de ce ministère stratégique.

Objectivement parlant et au niveau du transport ( et tout ce qui gravite autour), le Sénégal ne cesse de gravir les marches de l’émergence, sous la vision éclairée de SEM Macky Sall. Ces progrès (surtout au niveau des infrastructures routières, donc du ministère de M. Mansour Faye) , sont salués chaque jour par des pays appelés puissances et, bien entendu, qui adoptent le modèle sénégalais comme référence. Il est désolant et choquant que les acteurs politiques sénégalais ( quelques fois enturbannés sous le voile journalistique, pour des raisons électoralistes), veuillent remettre en cause (avec une légèreté et une maladresse qui frisent le ridicule) les succès que l’État du Sénégal a enregistrés, surtout dans le domaine des transports. Ce secteur, qui suscite énormément de débats, a enregistré des avancées extraordinaires, palpables et visibles. C’est la raison pour laquelle beaucoup de pays (comme la Côte d’Ivoire et la Guinée en autres) chantent et copient le modèle sénégalais en ce qui concerne l’ingénierie financière et technique du Programme spécial de désenclavement.

« Comparaison n’est pas raison », nous diront certains. Mais c’est la comparaison qui a été utilisée comme prétexte pour jeter le discrédit sur quelqu’un qui n’a de cesse de vouloir remplir à bien sa mission et ce, jusqu’à des heures indues de la nuit. Dès lors, une question se pose: Qu’en serait-il si le Ministre des transport n’était pas le beau-frère au Président Macky Sall ? Toute cette cabale existerait-elle vraiment?

Nous ne pensons pas! Les institutions de contrôle ont toujours sorti des rapports et émis des recommandations ( c’est le terme adéquat si vous ne le saviez pas, mais pas cette aberration que vous vous complaisez à employer à tort et à travers).

La valeur d’une personne ne se mesure nullement à son appartenance familiale ( ni d’ailleurs sur le principe qu’il ne réponde jamais aux élucubrations puériles d’une certaine classe politique), mais à sa capacité à mener à bien sa mission. Et M. Mansour Faye, à travers la vision du Chef de l’État, remplit de façon extraordinaire la mission qui lui est assignée.

Bacary Seck

Réseau Républicain d’Information et de Communication (2RIC)