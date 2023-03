Échec du meeting de Kaolack : Des responsables de Benno au banc des accusés

Après l’échec de la tenue du méga-meeting régional de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) de Kaolack, qui devait avoir lieu ce 12 Mars 2023 à Ndiaffate, les langues se délient et les accusations fusent de partout dans le camp présidentiel. Pour le secrétaire général du parti justice et développement, la crise est interne car des responsables du parti domiciliés à Dakar veulent forcer un leadership usurpé.

« L’heure où les courtiers politiques sans base, ni liens avec le Saloum des profondeurs, marchandaient l’électorat comme du bétail est révolu. Nos fils ont grandi, ils se sont formés à la bonne école donc personne ne va plus nous importer des leaders », a déclaré Cheikh Ibrahima Diallo, guide religieux proche du directeur général de la Senelec.

Sans langue de bois, le guide religieux désigne la PCA du Fonsis Nafissatou Diop et ses ouailles de vouloir semer la division dans les rangs de la coalition Benno Bokk Yakaar pour leur simple intérêt au détriment des responsables qui ont porté le combat politique depuis les élections locales et les législatives à l’image de Pape Mademba Biteye. Du côté des organisateurs du meeting régional de Ndiaffate, on se défend en soutenant que le choix de cette commune n’est pas fortuit car c’était une façon pour eux de magnifier le leadership incarné par le maire Astou Ndiaye, députée et secrétaire élue à l’Assemblée nationale, rapporte Senenews.