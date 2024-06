Bacary Seck : « Mimi n’a quand-même pas osé… »

« Une déclaration de politique générale devant une Assemblée nationale qui ne reflète pas la volonté populaire n’a aucun sens », dixit Mimi Touré « Accélérer la cadence ».

Décidément… « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Cet adage trouve tout son sens ici, dans ce torchon qui nous est servi par Mimi !

Ceci pourrait être défini comme une insulte à tous les Sénégalais qui avaient sacrifié, chacun pour sa part, à un devoir civique et républicain, un choix quant à leurs représentants à l’hémicycle.

Voulant sans nul doute plaire au « couple présidentiel » et bénéficier de ses largesses ( qui d’ailleurs reflètent les choix non pondérés des gens préposés à continuer une œuvre colossale laissée en place par le Président Macky Sall), Aminata Touré vient, avec cette honteuse et mensongère sortie) d’ensevelir le trop peu d’estime que certains Sénégalais lui vouaient encore !

Comment Mimi peut-elle se permettre une telle bassesse ? Ceci étant, et logique pour logique, si cette assemblée ne reflète pas la volonté du peuple, pourquoi le ministre des finances voudrait s’y rendre, et dès demain ?

Il faudrait que les politiques soient un peu plus sérieux et respectent le peuple. Mimi, oublierais-tu que ce sont seulement deux millions de Sénégalais qui avaient voté pour Diomaye, sur les dix millions de Sénégalais ? Ce choix serait-il légitime, vu le petit nombre ?

Mimi, te croirais-tu sortie tout droit de la cuisse gauche de Jupiter pour avoir l’outrecuidance d’insulter les Sénégalais, de la sorte et de dire que notre assemblée nationale est illégitime ?

Aminata, il faudrait savoir raison garder quand-même ! Tu peux choisir librement ton camp, défendre les programmes et projets fantômes et autres gamineries ! Mais tu devrais t’abstenir de verser dans une espèce d’ignorance ou d’amnésie calculée ! Ne joue pas avec les 2 ou 3 sympathisants qu’il te reste.

Bacary Seck

Coordinateur du Réseau Républicain d’Information et de Communication (#2RIC)