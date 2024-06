Missions d’audit : Diomaye envoie l’IGE dans plusieurs sociétés

Libération annonce des missions de contrôle tous azimuts. Selon le journal, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ordonné des audits dans plusieurs structures publiques.

Ainsi, précise celui-ci, après l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, l’Inspection générale d’Etat a été déployée à La Poste, à la Société africaine de raffinage (SAR), à la Société d’exploitation du Train express régional (SENTER), au fonds de soutien de l’énergie (FSE), à la Loterie nationale sénégalaise (Lonase).

Les vérificateurs, logés à la Présidence, vont aussi fouiller la gestion sous l’ancien régime de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), de l’Office des lacs et cours d’eau (OLAC), du Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD), du Fonds d’entretien routier autonome (FERA), et de l’Agence autonome des travaux et gestion des routes (Ageroute), complète le quotidien d’information.