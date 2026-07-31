Baccalauréat 2026 : Le Sénégal franchit la barre des 55 % de réussite

Les résultats de la session normale du baccalauréat 2026 traduisent une évolution positive des performances scolaires au Sénégal. Sur les 180 797 candidats inscrits, 175 676 ont effectivement composé et 96 652 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 55,02 %.

Les statistiques mettent également en évidence la place prépondérante des filles parmi les nouveaux bacheliers. Elles représentent 59,13 % des admis, contre 40,87 % pour les garçons, confirmant ainsi la tendance observée ces dernières années en faveur des performances féminines aux examens nationaux.

Les résultats font aussi ressortir un nombre important de distinctions. Au total, 313 candidats ont obtenu la mention Très Bien, 2 239 la mention Bien et 10 136 la mention Assez Bien, illustrant le niveau de performance atteint dans plusieurs académies du pays.

Au classement des académies, Dakar conserve sa première place avec un taux de réussite de 67,10 %. L’académie de Kédougou se distingue en occupant la deuxième position nationale avec 64,21 %, devant Matam, troisième avec 58,23 %.

Cette performance confirme la progression enregistrée par l’académie de Kédougou ces dernières années. Les résultats reflètent les efforts conjoints des autorités académiques, des équipes pédagogiques, des élèves et des parents d’élèves pour améliorer les performances scolaires dans la région.