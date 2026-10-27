Ballon d’Or 2026 : Harry Kane sacré devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal

Harry Kane a remporté le Ballon d’Or 2026, ce lundi 26 octobre, lors de la cérémonie organisée à Londres. L’attaquant anglais du Bayern Munich succède au Français Ousmane Dembélé au palmarès de cette distinction individuelle.

Auteur d’une saison exceptionnelle, le buteur anglais a inscrit 73 buts en 65 matches. Il a également contribué au sacre du Bayern Munich en Bundesliga et au parcours de l’Angleterre, troisième de la Coupe du monde.

Pour cette 70e édition du Ballon d’Or, Harry Kane devance Kylian Mbappé, classé deuxième, et Lamine Yamal, qui complète le podium à la troisième place.