JOJ Dakar 2026 : Diomaye remet le drapeau national aux 133 athlètes sénégalais

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce lundi 26 octobre 2026 à la cérémonie officielle de remise du Drapeau national à la délégation sénégalaise engagée aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Devant les 133 athlètes sélectionnés, le chef de l’État a appelé les jeunes sportifs à défendre dignement les couleurs du Sénégal.

À quelques jours de l’ouverture de ces Jeux, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar et Saly, la cérémonie a été marquée par un message de confiance et de fierté adressé à la jeunesse sportive. « C’est avec une grande fierté que je vous remets, au nom de la nation sénégalaise, le drapeau national pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Le président de la République a souligné que le drapeau représente « le souffle de toute une nation » et symbolise la bravoure, la fierté et l’unité du Sénégal. Il a également rendu hommage aux anciens athlètes et aux sportifs encore en activité qui ont défendu les couleurs nationales dans les compétitions continentales et mondiales.

Les jeunes sélectionnés sont désormais appelés à écrire une nouvelle page de l’histoire sportive du pays. Ils seront les premiers athlètes sénégalais à prendre part à des Jeux olympiques organisés sur le sol national. Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs rappelé que le Sénégal présentera, à l’occasion de ces JOJ, la plus importante délégation de son histoire olympique.

Le chef de l’État a invité les « lionceaux » à se montrer dignes de la confiance placée en eux et à mesurer le privilège de représenter leur pays devant leur propre public. Il a également réaffirmé le soutien de l’État à la délégation sénégalaise, tout en saluant l’engagement du ministère de la Jeunesse et des Sports, du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), des fédérations, des encadreurs, du staff médical et technique, ainsi que des parents et des supporters.

Bassirou Diomaye Faye a enfin formulé le vœu d’une « belle moisson de médailles » pour le Sénégal, toutes disciplines confondues.