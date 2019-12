Ballon d’or africain…Un site algérien exclut Riyad Mahrez

Le site spécialisé algérien dzfoot renseigne dans un Tweet que le capitaine des Fennecs, Riyad Mahrez, en course pour le Ballon d’or africain 2019, ne sera pas présent à la cérémonie car étant assuré de ne pas remporter le titre.

Ballon d’or 2016, Mahrez qui a été champion d’Angleterre avec Manchester City et champion d’Afrique 2019, fait partie du tiercé encore en course pour le titre africain 2019 au côté de Sadio Mané et de son coéquipier à Liverpool, l’Egyptien Mohamed Salah.

Salah a été élu meilleur footballeur africain en 2017 et en 2018.

Dans un autre article, le même site algérien indique que les deux attaquants des Fennecs Youcef Belaili et Riyad Mahrez, qui figurent sur la liste finale de deux distinctions des CAF Awards, pourraient rater ce grand rendez-vous africain car leurs équipes respectives joueront le jour de la cérémonie, le 07 janvier 2020.

‘’City sera opposé le même jour à Manchester United dans un grand derby mancunien pour le compte du match aller des demi-finales de la Coupe de la Ligue’’, rapporte le site.

Quant à Belaili transféré de l’Espérance de Tunis à Al Ahli de Djeddah (Arabie Saoudite), prétendant au titre de meilleur joueur africain évoluant sur le continent africain, il pourrait bien être convoqué pour une grosse rencontre de championnat entre sa nouvelle équipe et Al-Hilal.