Une banque vous prête beaucoup d’argent en échange de votre…âme

En Lettonie, des prêts bancaires en échange de votre âme sont possibles

Kantora est une entreprise en lettonie dont le nom ne vous dit rien mais qui va rester pendant longtemps graver dans vos mémoires. Cette entreprise quelque peu particulière a choqué les églises de Lettonie avec une offre assez osée. En effet, l’entreprise propose à ses clients des prêts.

L’entreprise en question accorde des prêts à tout le monde quelle que soit leur situation financière, leur âge ou encore leurs endettements antérieurs. Ces prêts sont offerts à un taux annuel de 365% et pour 90 jours. Mais il y a une condition incontournable pour avoir accès à ces prêts : L’emprunter doit promettre à la société son âme. Eh oui, vous avez très bien lui, promettre son âme.

Sur son site, l’entreprise indique que si le client ne rembourse pas son prêt, son âme sera désormais la propriété de l’entreprise. « Nous prêtons de l’argent réel et, si l’âme est importante pour l’emprunteur, nous allons certainement récupérer notre argent. Tout est honnête » affirme un des responsables de l’entreprise.

Est-ce pour faire peur aux clients et les obliger à rembourser l’argent ? C’est en tout cas une méthode qui inquiète les autorités religieuses de la Lettonie. Pour eux, le gouvernement letton doit ouvrir une enquête pour voir plus clair dans cette affaire. « De telles sociétés peuvent détruire les gens moralement et matériellement », a affirmé un cardinal.

Si jamais vous êtes intéressés par ce prêt, vous aurez juste à vous rendre à Riga la capitale lettone. Vous pourrez faire un prêt allant de 45 000 à 450 000 FCFA et tout ce qu’on vous demandera, c’est votre prénom.