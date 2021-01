Une mère tire sur ses 5 enfants, brûle la maison et se suicide

Une mère américaine a tiré sur ses cinq enfants avant de mettre le feu à leur maison et de se suicider.

Un véritable drame familial. Une mère de Virginie, aux Etats-Unis, a tiré sur ses trois enfants et ses deux beaux-enfants avant de mettre le feu à la maison et de se suicider, en décembre dernier. Le shérif du comté de Greenbrier a donné une conférence de presse jeudi pour partager les détails de cette tragique histoire. Oreanna Myers, âgée de 25 ans, était la mère des petits Kian, 4 ans, Aarikyle Nova, 3 ans et Haiken Jirachi, 1 ans et la belle-mère de Shaun et Riley, 7 et 6 ans. Son mari, Brian Bumgarner, se trouvait chez son père – où il vivait la semaine pour être plus proche de son travail – lorsque le drame s’est produit.

La mère a tiré sur les enfants après être allé chercher deux d’entre eux à l’arrêt de bus. Une heure plus tard, un voisin a appelé les secours après avoir vu que le domicile de la famille était en flammes. La mère a été retrouvée à l’extérieur, avec l’arme du crime. Elle a laissé une lettre derrière elle, dont le contenu n’a pas été révélé. Les autorités ont expliqué qu’elle n’était pas connu des services de police ni des services sociaux.

Les funérailles des enfants ont eu lieu le 17 décembre dernier. «Shaun était un élève de deuxième année à la Frankford Elementary. Il adorait jouer au t-ball et grimper aux arbres. Il s’intéressait à l’espace et voulait devenir astronaute», peut-on lire sur la page d’obsèques ouvertes par les proches. «Riley était à la maternelle. Il aimait tous les sports, en particulier le football. Il était extrêmement intéressé par la musique et apprenait à jouer du piano et du ukulélé», est-il encore écrit. «Aarikyle adorait la peinture et était malicieux, il adorait les Tortues Ninja et les superhéros. Haiken, le plus jeune, était gâtés par tous et il adorait conduire ses petites voitures».