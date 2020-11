Bara Dolly assène ses vérités à Serigne Mbaye Thiam : « L’eau coûte cher…»

Le député Cheikh Mbacké Bara Dolly a asséné ses vérités au ministre de l’Eau et de l’Assainissement. Selon le parlementaire, le problème de l’accès à l’eau potable est une chose réelle. Et le liquide précieux est devenue cher et ceux qui payaient 10 000 francs paient actuellement 25 000 francs.

« Vous ne produisez pas de l’eau potable. Même Hann-Maristes n’a pas d’eau », a lancé le député à Serigne Mbaye Thiam qui était de passage à l’hémicycle pour vote de son budget.

Natif de la ville Sainte, Cheikh Mbacké Bara Dolly n’a pas manqué de souligner le problème de l’eau à Touba. « Le président Macky Sall avait promis au Khalife qu’il va régler définitivement le problème de l’eau. Ce qui n’a pas été fait », selon le parlementaire.