Bara Gaye…La dernière cible des Wade avant le congrès du PDS

Guerre pour le contrôle du PDS : Les karimistes veulent se débarrasser de Bara Gaye

Que cherchent les Wade ? Ils ont décidé de « tuer », « d’écraser » tous ceux qui à l’intérieur du Parti démocratique sénégalais (PDS) peuvent se dresser à travers le chemin de Karim Wade que son père a décidé de placer à la tête du parti pour en faire son successeur. Samuel Sarr, Pape Samba Mboup, Farba Senghor, Oumar Sarr, Babacar Gaye, Amadou Sall…, tous sont passés à la trappe. Me Abdoulaye Wade fait le vide au PDS pour que personne ne se dresse devant son fils.

Le PDS entame une opération de vente de ses cartes en direction de son prochain congrès qui ne doit être qu’une formalité pour que Karim Wade prenne définitivement les rênes de la formation libérale. Après donc, tous ceux qu’ils ont réussi à faire virer du PDS, Karim Wade veut se débarrasser à présent de Bara Gaye. Une funeste entreprise de destruction de ce dernier est entreprise. L’objectif des Karimistes demeure clair. Ils cherchent à mettre Bara Gaye contre Me Abdoulaye Wade, et le faire ainsi expulser du PDS.

Bara Gaye est désigné coupable et accusé d’être à l’origine des évènements violents qui se sont produits dernièrement à la permanence nationale du PDS, Oumar Lamine Badji. Un rapport le mettant en cause est remis à Me Abdoulaye Wade dont on dit qu’il serait déjà en colère à l’endroit de Bara Gaye. Karim Wade veut être l’hériter incontesté du PDS. Et tous ceux qui pourraient lui faire de l’ombre au PDS, continuent d’être traqués.

Seulement, à ce rythme, c’est un parti « mort » que va hériter Karim Wade, puisqu’il aura réussi d’ici là, à ne s’entourer que de responsables et militants soumis à ses ordres. Des karimistes qui n’ont aucune légitimité au PDS et qui ne disposent d’aucune base.

La rédaction de Xibaaru