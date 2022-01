Barça : Xavi publie sa liste noire, six stars mises à la porte

Pour reconstruire, un FC Barcelone malade, Joan Laporta appelle Xavi Hernandez. Le natif de Terrassa accepte le challenge et depuis, on sent une amélioration même si les résultats peinent à suivre. Le Barça a ainsi fait revenir, Dani Alves et a signé Ferran Torres. Et pour financer d’autres projets, Laporta a besoin de vendre et a donné plein pouvoir à son ancien capitaine.

Selon Sport, Xavi Hernandez a livré son verdict vis-à-vis de six indésirables qui n’entrent pas dans ses plans. Le technicien Calatan sort sa liste noire et montre à Laporta, les noms qu’ils devront se débarrasser. Il s’agit de : Oscar Mingueza, Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Riqui Puig, Alejandro Baldé et Neto. Ces six stars sont invitées à voir ailleurs.

Dans cette liste on remarque la présence de trois pépites formées à la Masia. Oscar Mingueza n’a pas prouvé sa valeur depuis l’arrivée de Xavi et à chaque fois, il lui donne des minutes, il déçoit. Idem pour Riqui Puig qui avait déjà été écarté par Ronald Koeman. Mais la présence du jeune Alejandro Baldé surprend beaucoup, car plusieurs fans estiment qu’il fait partir de l’avenir du club et a besoin du temps pour prendre ses marques.

En attendant Ousmane Dembélé en instance de départ, les deux autres français (Samuel Umtiti et Clément Lenglet) font aussi partie de cette liste noire de Xavi.