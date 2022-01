Can-Sénégal : critiqué…Aliou Cissé reçoit un soutien de taille

Aliou Cissé a reçu un soutien de taille. Habib Bèye l’a défendu sur le plateau de Canal+, avant de s’en prendre à ses détracteurs. «Je suis désolé, on ne juge pas le bilan d’Aliou Cissé. Ce n’est pas fini. On analyse ce qu’il fait. Mais juger, on juge un bilan ; et un bilan vous le rendez à la fin», lance le consultant de Canal+.

«Il faut être très lucide et ne pas oublier que cette génération de 2002 dont on parle n’a rien gagné ! On n’a rien gagné ! C’est la vérité. C’est extraordinaire ce qu’on a fait. On a été un tout petit pays qualifié pour la première fois en Coupe du monde et on est allé jusqu’en quart de finale. On a été à la finale de la Coupe d’Afrique. On perd aux pénaltys, ça arrive à bon nombre d’équipes. Mais il faut juger aussi le fait que cette équipe, cette génération n’a rien gagné », a martelé le coach de Red Stars.

« Donc tous ces gens qui tapent sur Aliou Cissé pour dire : ‘’ouais nous, on ferait mieux’’, il faut être en place pour mieux faire», crache Habib Bèye connu pour son franc-parler. Il rembobine : «c’est difficile d’être sélectionneur d’une équipe. C’est aussi difficile de mener un groupe de joueurs avec des égos différents, des qualités différentes, à un objectif. Jugeons Aliou Cissé, le jour où il va rendre son bilan, en ce moment-là, il sera peut-être dans une situation, où Salif Diao où El Hadji Diouf où Habib Bèye où tous les gens qui ont composé cette génération pourront donner leurs avis avec de la légitimité».