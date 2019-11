Barcelone – Malaise : La sortie d’Ousmane Dembélé face aux critiques !

Connu par le grand public depuis le Stade Rennais, Ousmane Dembélé aura fini par mettre tout le monde d’accord lors de son passage au Borussia Dortmund. Après une belle petite saison dans la Ruhr, l’international français a finalement répondu favorablement aux sirènes du FC Barcelone en 2017. Pourtant, son aventure en Catalogne ne ressemble en rien à un conte de fées. L’attaquant du Barça s’est notamment attiré les foudres des Blaugrana suite à son attitude en dehors des terrains ou ses pépins physiques. De quoi provoquer un certain malaise de l’autre côté des Pyrénées. Mais Dembélé tient à mettre les choses au clair via le site officiel du club.

« Le Barça possède de grands joueurs et ça me motive pour donner le meilleur de moi-même »

« Je me sentais très bien durant la préparation d’avant-saison. Après, j’ai été éloigné des terrains un mois parce que je me suis blessé. À mon retour, j’ai connu quelques pépins physiques mais depuis un mois je reviens bien. Il y a beaucoup de concurrence, plus que lors des saisons précédentes. Mais cela nous tire vers le haut. Nous voulons progresser tous ensemble et tout ira bien j’en suis sûr. Depuis mon arrivée au Barça, j’ai progressé dans la préparation de mes rencontres. Je vais à la salle, je m’échauffe mieux avant les entraînements. Le Barça possède de grands joueurs et ça me motive pour donner le meilleur de moi-même », assure Ousmane Dembélé.