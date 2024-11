Barreau de Dakar : un avocat risque gros !

Me Malal Barry ne peut plus exercer. L’avocat risque même la radiation. Les Echos souffle que la robe noire fait l’objet d’une suspension. Une décision prise par l’Ordre des avocats, explique le journal.

Plusieurs clients se sont plaints auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’attitude de Me Barry dans la gestion de leurs dossiers. A les en croire, l’avocat, outre ses honoraires, a empoché leur argent avant de leur raconter des histoires à dormir debout», détaille la source. Qui rapporte, à titre d’exemple, que «certains clients avaient chargé [l’avocat] de leur acheter un terrain, mais après avoir encaissé l’argent, [Me Barry] ne leur a remis ni le titre foncier ni aucun autre document. [Pire], il ne restitue pas non plus les sous».

Le même avocat est accusé par un certain Alpha Amadou Diallo pour escroquerie à hauteur de 672 millions de francs CFA, complète les Echos repris par Seneweb.