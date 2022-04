Barth et Sonko font pire que Macky…avec leur pouvoir

Le président Macky Sall fait face à une farouche opposition. Et ce constat est fait par tous les Sénégalais. Les adversaires du chef de l’Etat sont très difficiles à combattre parce qu’ils sont de la jeune génération. Deux leaders sortent de ce nouveau type d’opposants. Il s’agit de Barthélemy Dias et Ousmane Sonko. Voilà deux personnes qui ne laissent aucune marge de manœuvre au chef de la mouvance présidentielle. Parti sur de bonnes bases, ils se sont désormais perdus sur la route et font pire que le régime qu’ils combattent.

Le nom de Barthélemy Dias et Ousmane Sonko ne sont plus étrangers au Sénégal. Le nouveau maire de Dakar et le leader du parti des Patriotes pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) ont réussi à laisser leurs empreintes dans le landerneau politique. Portés par des jeunes déterminés à en finir avec le système actuel, ils sont devenus un véritable problème pour Macky Sall et sa coalition. Membres de Yewwi Askan Wi, Sonko et Barth font des pas de géants vers le Palais.

Mais cette attention fulgurante est en train de les perdre. Voilà deux leaders qui commencent à faire pire que Macky Sall en matière de politique. En effet, les Sénégalais ont toujours décrié la gestion clanique du chef de l’Etat. Beaucoup de postes stratégiques sont occupés par des proches du locataire du Palais. Une situation qui exaspère les sénégalais. D’ailleurs au sein de l’opposition, c’était devenu le cheval de bataille de certains. Mais ce qui se passe à la mairie de Dakar, ces derniers jours, démontre clairement que cette pratique a de beaux jours devant elle.

En l’espace de deux jours, le maire Barthélemy Dias a nommé deux nouveaux conseillers techniques. Une chose normale, dira-t-on dans une République ! Mais si ces nominations sont à caractère politique, elles sont loin d’être normales. Et les nominations de Guy Marius et Seydina Oumar Touré sont purement et simplement politiques. Membre de Yewwi Askan Wi, l’administrateur du FRAPP a battu campagne pour Dias-fils et d’autres leaders de cette coalition. D’ailleurs, lorsqu’il a eu des bisbilles avec l’Etat central, Barth lui avait promis un poste à la mairie de Dakar. Promesse qu’il a tenue le mercredi 20 avril 2022.

Quid du cas de Seydina Oumar Touré ? Cet ancien capitaine de gendarmerie est un atout important dans leur lutte contre le pouvoir. Lui donner un poste après tout ce qu’il a subi, c’est s’attirer les bonnes grâces de certains Sénégalais qui sont dans le sensationnel. Et contrairement à Barth, Ousmane Sonko est un peu plus rationnel sur les nominations. Ou du moins il ne le fait pas dans le « voyez-moi ». Mais il n’en demeure pas moins qu’il ne vaut pas mieux que les personnes qu’il combat.

Tous les jeunes avaient placé toute leur confiance en ce « messie » qui prônait l’antisystème. Mais au fil des années, le leader de Pastef a démontré clairement qu’il ne peut se départir du système. Il pactise avec les dinosaures politiques, les mêmes anciens qu’il voulait fusiller. Et si Ousmane Sonko a renié ses principes, c’est uniquement pour accéder au pouvoir. Même s’il a tendance à le refuser, il est hanté par le fauteuil présidentiel. Et il est prêt à marcher sur des cadavres pour être le prochain homme fort de ce pays. Mais ce n’est pas gagné d’avance, la concurrence est rude.

Au regard de tout ce qui se passe dans ce pays, l’on se demande à qui se fier. Alors qu’ils ne sont pas encore arrivés au sommet, voilà Barth et Sonko qui se lancent déjà dans la politique politicienne. Malgré les efforts consentis, Macky Sall est contraint, par la Constitution, à céder la place en 2024. Alors, le pays est loin de sortir de l’ornière. Si cette génération de politiciens arrive au pouvoir, le Sénégal coulera sûrement.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru