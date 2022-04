Adji Sarr déshabille Sonko : viol et sodomie…au menu

Ousmane Sonko aura du mal à redorer son blason après des accusations graves de viol et de…sodomie. Un acte contre nature assimilé à une autre forme de pratiques sexuelles proches de l’homosexualité. C’est Adji Sarr qui, sans sourciller, a décrit les assauts répétés de Sonko « devant et derrière » qui l’ont fait souffrir au point de ne pas pouvoir marcher. Ces actes de sodomie ont été décrits dans un audio de Adji Sarr rendu public sur le site Leral…

« Adji Sarr continue de détailler les fantasmes d’Ousmane Sonko avec elle. A l’en croire, le leader de Pastef l’aurait sodomisée à plusieurs reprises et n’aurait pas éjaculé sur elle, mais dans le jacuzzi. « Après son acte, il m’a dit qu’il devait certainement être la personne que je détestais le plus au monde. Je suis ibadou, je ne peux faire cela avec mes épouses », raconte Adji Sarr parlant du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, polygame et musulman Ibadou (musulman orthodoxe) …

Le monde s’effondre pour le parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF). Leur idole, leur mentor, leur futur Président appelé affectueusement PROS (Président Ousmane Sonko) est décrit dans les moindres détails par sa présumée victime qui semble connaitre tous les traits et signes de son corps tant la description des performances sexuelles de Sonko ferait des « envieuses »

« Adji Sarr raconte qu’Ousmane Sonko la prenait dans le jacuzzi et terminait sur la table. « Comment vouloir tirer deux coups et ensuite être performant ? Je suis déçu de ses propos quand il prêche la vertu, alors qu’il est un pervers. C’est pourquoi il disait souvent qu’il avait des problèmes de reins » selon la présumée Adji Sarr dans son audio N° 4 rendu public par le site d’information Leral. Voici un homme politique doublé d’un acteur de film érotique…

Pour la première fois de l’histoire du Sénégal, un homme politique n’a jamais été aussi proche du Palais et de la prison. Adulé par ses partisans capables de réunir des millions de Francs pour soutenir son parti et ses sympathisants, Ousmane Sonko est l’espoir de milliers de jeunes prêts à mourir pour lui. Mais ses démêlés avec la justice risquent de l’emporter vers la chambre criminelle. Du jamais vu dans la carrière d’un homme politique. De Senghor à Macky en passant par Diouf et Wade, aucun politicien n’a été décrit dans son plus simple appareil…

La jeune masseuse Adji Sarr a déshabillé Ousmane Sonko. Ce qui ne devrait connu que de ces deux pieuses épouses, est étalé sur la place publique. Pire que l’ancien président américain Donald Trump accusé d’avoir eu de relations extra conjugales avec des filles, Ousmane Sonko est accusé de Sodomie, une pratique abjecte, humiliante et déshonorante pour la femme. Et Sonko lui-même le prouve à Adji sarr en disant : « Je suis ibadou, je ne peux faire cela avec mes épouses »…

Il ne peut pas le faire à ses épouses mais peut le faire sur une fille de 20 ans qui peut être sa fille car Ousmane Sonko, au moment des faits présumés, arborait déjà ses 47 ans. Mais comme Adji Sarr le décrivait sous ses jours les plus sombres, elle rapportait ses propos qui font froid dans le dos : « Il disait souvent qu’il est prêt à tuer pour arriver ses fins ». Est-ce pour cela qu’après les 14 morts des émeutes de mars 2021, Ousmane Sonko est rentré triomphalement chez lui, ignorant les dépouilles des jeunes qui jonchaient les rues ?

Mais malgré toutes ces accusations, l’homme continue de crier au complot. Ses enjambées et ses assauts répétés sur la jeune Adji Sarr n’ont pas été mis en scène par ceux qu’il accuse. Sont-ce ces personnes qui l’ont guidé jusqu’au salon de Massage ? NON…Sont-ce ces personnes qui l’ont étalé sur la table érotique de massage ? NON…Sont-ce ces personnes qui lui ont appris la sodomie ? NON…Sont-ce ces personnes qui lui ont dit de ramasser ses préservatifs ? NON…Figurez-vous que Sonko n’oubliait rien : « C’était comme un rituel. Les préservatifs utilisés, il les récupérait, sans rien laisser traîner » a expliqué en détail Adji Sarr. Et ça aussi, est-ce un complot ?

