Bassirou Diomaye Faye descend Mary Teuw Niane : « Au diable professeur »

Réponse du berger à la bergère. Le responsable des cadres de Pastef n’a pas mis du temps pour répliquer au professeur Mary Teuw Niane. Dans un texte titré « Le ‘´naafeqhisme’´ réactionnaire », Bassirou Diomaye Faye pense que Mary Teuw Niane est d’une mauvaise foi maladive. « Je me rappelle, quand le PROS (Ndlr, président Ousmane Sonko) a tenu son discours unificateur à Bignona appelant de tous ses vœux les Casamancais à la paix et à la fraternité, il s’est emparé d’un petit bout de phrase pour qualifier le propos d’« inique ». En son temps j’avais cru à une méprise. Comme tous ceux qui s’en étaient tenus à ce qu’une certaine presse avait relayé. Mais j’avais tort…

En effet, je me rends compte-là, que lorsqu’il s’agit de Pastef et de son leader dont il guette visiblement le moindre faux pas, il se vide automatiquement de cartésianisme mathématicien et, sur la base d’une appréciation erronée des faits, que seule une jalousie noyée explique, il s’érige en professeur de vertu républicaine. Mais en vérité, il faut être un petit type pour ne voir que des couleurs et pas des camions de nettoyage. Il faut être un petit type pour ne voir que des couleurs et pas des produits transformés par de braves femmes que la mairie invite à profiter de l’économie sociale solidaire » réplique sèchement le responsable des cadres de Pastef dans les colonnes du journal Le Témoin.

Selon Bassirou Dioma Faye, fabriquer des péchés à Pastef pour ensuite l’accuser d’avoir « cédé aux démons partisans… », C’est faire ce sait faire tout bon diable à savoir diaboliser. « Alors au diable professeur ! Ça commence à bien faire…Pastef n’est ni l’APR, ni le PDS ni le PS. Pastef c’est Pastef et nos couleurs c’est le vert et le rouge ! Félicitations à l’équipe municipale de Ziguinchor ! », conclut Bassirou Diomaye Faye.