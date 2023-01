Battu par Boy Niang…Le message de Bombardier à Balla Gaye 2

La défaite de Balla Gaye 2 lors de son combat contre Boy Niang continue de faire couler beaucoup de salive. Cette fois c’est le champion de Mbour surnommé Bombardier le B 52 qui est venu à la rescousse du Lion de Guediawaye.

Il dira au fils de Double Less que la défaite comme la victoire font partie du sport et qu’il lui conseille de reprendre les entraînements car c’est un véritable champion. Poussant son argumentaire plus loin, Bombardier de déclarer en empruntant un peu le football que s’il y avait pas de défenseurs, les attaquants auraient la tâche facile pour marquer un but.

Et c’est la raison pour laquelle, la défaite de Balla Gaye 2 n’enlève en rien son titre de champion tellement il a beaucoup fait pour la lutte qui est aussi son gagne pain.

Qu’il laisse ceux qui parlent parler et qu’il remette ses chaussures et continuer ses entraînements pour revenir en forme et en force.

Et Bombardier qui prépare activement son combat le 12 janvier prochain contre Tapha Tine de féliciter chaleureusement le tombeur de Balla Gaye 2, Boy Niang

Abdou Marie Dia pour Xibaaru