BBY : Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaindé Fatma pour un candidat de consensus

Le Ministre conseiller s’est prononcé sur la situation politique actuelle. Au sein de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY), Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaindé Fatma demande à ses partenaires d’opter pour une candidature consensuelle. Dans cet entretien avec Xibaaru, il a aussi parlé de son avenir politique et n’a pas manqué d’évoquer l’opposition.

Le président Macky Sall n’est pas candidat. Quelles sont les chances de BBY ?

Les chances de BBY restent intactes si nous restons unis et soudés derrière le président. Son bilan élogieux, son expérience avérée, son expertise politique reconnue et la machine électorale rodée de BBY ( Benno Bokk Yaakar) constituent des éléments non négligeables pour le candidat qui sera choisi. Si l’on y va en rang serré et solidaire la victoire est à portée de main.

La floraison de candidat ne risque t-elle de compromettre les chances de votre coalition ?

A ce stade les déclarations de candidatures ne doivent pas poser de problème. Ils traduisent en mon sens la vitalité de la coalition et l’existence de pointures solides capables de diriger le pays. Mais il faudrait que les différentes personnalités se retrouvent une fois le choix dévoilé. Dans le cas contraire nous risquons d’aller vers des difficultés. Sans des retrouvailles autour de l’essentiel pour gagner les élections seront difficiles et nous ne serons pas à l’abri de mauvaise surprise.

Votre lecture de l’opposition sénégalaise ?

Nous saluons d’abord la réhabilitation de M Karim Wade et de M Khalifa Sall.

Globalement l’opposition est divisée avec l’éclatement de la coalition Yewwi auquel nous assistons sans grande surprise. Leur principal point de revendication politique était le 3eme mandat. Avec le retrait du President de la République Macky Sall ils sont déboussolés et ont perdu et leur discours et leur verve. Le choc des ambitions des différents candidats a fini de montrer aux sénégalais le vrai visage de certains qui se préoccupent peu du sort quotidien des Senegalais. Cette floraison de candidature, qui va décourager plus d’un électeur, devrait profiter à BBY si elle réussit à garder intact son unité et à tirer profit de l’aura du Président qui est monté en flèche depuis sa déclaration historique du 3 Juillet.

Est-ce que vous allez continuer la politique après le président Macky Sall ?

Le choix n’est pas facile puisque je ne soutenais que le Président. Je n’ai aucune relation politique avec personne d’autre en dehors de lui dans la coalition. Toutes mes autres relations sont et restent professionnelles ou amicales. Cependant je ne peux pas abandonner du jour au lendemain les responsables et les nombreux militants qui sont avec moi. Je continue à les organiser pour leur permettre de prendre une part active aux élections futures. En ce qui me concerne ma personne importe peu et mon avenir n’a jamais été et ne sera jamais politique. Il a été, demeure et sera toujours « Khadimique ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn