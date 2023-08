Magal de Touba, Cheikh Abdou Lahad Gaindé Fatma fait le point

Le président de la commission culture et communication du grand Magal de Touba s’est prêté aux questions relatives aux préparatifs de l’événement religieux, des innovations notées cette année dans cet entretien…

Le magal 2023 se prépare activement, quelles sont les innovations de cette année ?

Depuis près d’une quinzaine d’années le magal a pris une nouvelle dimension avec la prise en charge adéquate de toutes les questions liées à son organisation. Les activités culturelles sont aujourd’hui au cœur de l’événement avec l’organisation d’exposition et de conférence avant et le jour du magal, l’enregistrement et la diffusion de plateaux sur les différentes plates-formes.

La presse est déjà à Touba pour les reportages et les tables rondes. Nous attendons Pres de 500 journalistes de des médias nationaux et internationaux pour couvrir l’événement. Ceci montre la dimension planétaire de l’événement.

Le contexte particulier avec l’hivernage ne risque t-il pas de perturber l’événement ?

Le risque n’est pas négligeable. Mais il faudrait d’abord reconnaître les investissements effectués dans la ville sainte dans le secteur de l’assainissement. Depuis quelques années l’État a investi plus de 50 milliards pour résoudre le problème des inondations mais les besoins sont énormes et avoisinent les 200 milliards. Les différents services sont a pied d’œuvre et nous espérons une amélioration pour sortir certaines populations des eaux.

Des risques sécuritaires ne sont pas à écarter. Est-ce que les autorités ont conscience de cette situation avec la sous région qui est en proie à des troubles ?

Absolument les autorités prennent à bras le corps cet aspect. Pour des raisons de confidentialité nous ne pouvons pas avancer des chiffres mais lors du CRD (Comité Régional de Développement) le Ministre de l’intérieur a donné toutes garanties. Sur ce point précis le Comité est totalement rassuré.

Les Baye Fall et les restrictions du khalife ne risquent t-elles pas de faire du bruit surtout pour veux qui vont venir et qui ne maîtrisent pas trop la liste des interdits ?

Les interdits ne sont pas nouveaux à Touba. C’est en 1981 que Serigne Abdoul Ahad les a officialisés avec l’accord de l’Etat. Tous les khalifes généraux qui lui ont succédé les ont réitérés. Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké n’a pas dérogé à la règle en présence du Président de la République. La liste avait été lue à l’époque. Donc tout le monde est au courant. Faudrait reconnaître ce sont les interdits de l’islam que tout musulman est sensé savoir. Nous ne pensons pas que celui puisse être de l’origine de malentendus majeurs. Nous devons tous respecter la volonté du khalife général en se conformant à ses recommandations et directives qui je le répète ne sont que celles édictées par l’islam.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn