Benno assomme Sonko et Diomaye…Macky signe la fin de sa coalition

Ce lundi était très politique au Sénégal. Tous les yeux étaient rivés vers l’Assemblée nationale. Les députés se penchaient sur le projet de la loi 11/2024 portant révision de la constitution dont l’objectif est de répondre au souci de la rationalisation des dépenses en supprimant le HCCT et le CESE. Les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar en ont profité pour solder leurs comptes avec Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Mais Abdou Mbow et ses camarades ne s’attendaient sûrement pas au coup que leur leader, Macky Sall, leur a joué.

Les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar n’ont pas joué le jeu du président Diomaye. Le projet de loi n°11/2024 portant révision de la Constitution en perspective de la suppression du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil conseil économique, social et environnemental (CESE) a été rejeté par l’Assemblée nationale. 83 députés de Benno ont voté contre et 80 parlementaires ont voté pour. Ainsi, ils donnent une petite longévité aux institutions dirigées par Abdoulaye Daouda Diallo et Aminata Mbengue Ndiaye. Pourtant, elles sont jugées budgétivores et sans aucun intérêt pour le développement.

Au cours des débats, les députés de Benno n’ont pas ménagé le président et son premier ministre. « Le régime ‘’Tapalé, tafanto et rusé’’ est un régime qui fait dans le refus de célébration de l’engagement souscrit, de l’élégance républicaine et de la courtoisie républicaine », a lancé Abdoulaye Wilane au nouveau régime. Prenant la parole, le Président du groupe parlementaire de la majorité a voulu achever Ousmane Sonko. Abdou Mbow a annoncé le dépôt d’une motion de censure contre l’actuel gouvernement. « J’annonce solennellement que nous allons déposer dès demain, une Motion de censure pour faire tomber le gouvernement », a déclaré Abdou Mbow.

Benno Bokk Yakaar est en train de prendre sa revanche sur Ousmane Sonko. Les parlementaires ne pardonnent toujours pas au premier ministre le coup de la Déclaration de Politique Générale (DPG). Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) avait menacé de dérouler son programme hors de l’hémicycle si le règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’était pas réactualisé. Pour plaire au PM, les députés se sont pliés à ses volontés. Mais jusqu’à présent, Sonko ne s’est pas présenté devant eux.

C’est ce moment qu’a choisi Diomaye pour faire son test. Malheureusement, Benno est resté sur sa ligne tout en continuant de demander à Sonko de faire sa DPG. Un refus qui risque de pousser le président Diomaye à accélérer la cadence. Bassirou Diomaye Faye aurait déjà obtenu l’avis favorable du Conseil constitutionnel pour dissoudre l’institution parlementaire. Avec le refus de voter la suppression du HCCT et du CESE, Abdou Mbow et Cie donne les pleins pouvoirs au président pour anticiper les élections législatives. Moment choisi par Macky Sall pour jouer une nouvelle carte.

Connu pour son génie politique, Macky Sall sait quand entrer dans le jeu politique. Au moment où tous les yeux étaient rivés à l’Assemblée, l’ancien président a lancé ses pions. « Même si tous ne sont pas de cet avis, nous devons penser et accepter que nous devons aller au-delà de BBY et nous projeter maintenant dans le temps nouveau de l’action politique », lance-t-il à ses alliés, répondant aux interpellations sur la « pertinence de garder BBY dans sa formule actuelle ». On peut le dire sans se tromper, Benno vit ses derniers moments. Cette machine politique sera dissoute ou alors réorganiser à tous les niveaux. C’est la fin de la bête noire de l’opposition !

Si Macky agit ainsi, c’est pour donner un second souffle à ses alliés. Personne ne veut faire alliance avec les membres de l’ancienne mouvance présidentielle. Dans une récente sortie, Bougane Guèye se dit prêt à faire alliance avec Amadou Ba. Mais le leader du mouvement Gueum Sa Bopp pose des conditions non négociables. « C’est impensable que je coalise avec Benno, je préfère même coaliser (sic) avec Pastef…Macky Sall a sacrifié son parti et sa coalition », a-t-il fait savoir. Comme quoi les prochains jours vont aller très vite sur le plan politique !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn