Après les machines à café de Sonko…un ministre « diplômé » sort un plan « bête »

Voici venu le Sénégal des « académiciens » du rire et du théâtre. Ils se prennent pour des réformateurs et pourtant ils sont des artisans non qualifiés. Ousmane Sonko est arrivé au pouvoir par l’entremise de son candidat Bassirou Diomaye Diakkar qui est passé au 1er tour de la présidentielle de mars 2024. Les Sénégalais qui s’attendaient à des ruptures systémiques sont servis par la mise en place de réfectoire dans les bureaux de l’administration par le Premier ministre. Pire, un ministre du gouvernement propose un plan de rationalisation en remplaçant une institution par les « Pôles Territoires » qui sont plus budgétivores que le CESE, le HCCT, le CNDT et le HCDS…

Le Sénégal est devenu la risée de l’Afrique depuis la théâtralisation de son gouvernement par des novices qui se prennent pour des experts. Ils avaient des solutions avant même d’arriver au pouvoir. Et une fois au pouvoir, ils avouent qu’ils sont encore dans la conceptualisation des solutions. Le premier ministre Ousmane Sonko qui avait mis en avant un PROJET pour convaincre les Sénégalais a reconnu que ledit projet n’était pas encore prêt. Alors les nouvelles autorités naviguent au gré du vent. Ainsi ils annoncent une reddition des comptes mais au même moment, leurs ministres sont cités dans des scandales.

Plus personne ne comprend le régime qui annonce une rationalisation des ressources mais au même moment, le président et son premier ministre se partagent l’avion présidentiel dont un seul déplacement coûte au bas près de 200.000 euros (soit 130 millions Francs CFA). L’avion présidentiel a effectué près de vingt (20) déplacements en 5 mois. La présidence de la république et la primature ont dépensé plus de 2,5 milliards Francs CFA avec les déplacements de l’avion présidentiel. Et le premier ministre nous sert un plan de rationalisation des dépenses sans citer l’avion présidentiel. Il met les Sénégalais sur la piste d’un réfectoire dans les administrations pour centraliser la machine à café, le frigo etc…et une seule imprimante par palier.

Les pôle territoires de Balla Moussa Fofana…

Mais la palme de la déclaration de rationalisation la plus « erronée » est attribuée au Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana avec la déclaration suivante : « La Commission nationale du dialogue des territoires (Cndt) dirigée d’abord par Djibo Leyti Kane, puis par Benoît Sambou avant d’être dissoute par le Président Diomaye pouvait jouer le même rôle que le Hcct. Il est plus pertinent de renforcer nos institutions comme l’Assemblée nationale, les municipalités et autres. C’est la raison pour laquelle je soutiens qu’il est plus judicieux de mettre en place les pôles territoires qui vont remplacer le Hcct. »

C’est quoi un Pôle territorial ?

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est un pôle territorial doivent savoir que « Le Pôle territorial est par définition un territoire de projet, ce qui signifie qu’il est un espace de coordination et non de gestion. Il a un rôle fédérateur, d’animation et de coopération entre les différents acteurs locaux (communes, Etablissements publics de coopération intercommunale, Parcs naturels régionaux, Conseils déparmentaux, Conseils régionaux, acteurs socio-économiques…).

La mission du Pôle Territorial

Un pôle territorial a pour mission de mutualiser les expériences entre les territoires et d’être le support d’un échange permanent d’informations et de bonnes pratiques entre leurs représentants et ceux des collectivités locales, de l’Etat et des acteurs locaux. Il favorise, dans une démarche ascendante, l’émergence de projets locaux répondant aux attentes des acteurs du territoire et aux enjeux de ce dernier. Le pôle territorial s’appuie sur un contrat de territoire signé avec les autres partenaires publics que sont principalement le Département, la Région, mais aussi l’Etat et même avec les institutions sous-régionales.

A la lecture du la définition du pôle territoire, les Sénégalais doivent savoir que le pôle territoire est dirigé certes par un responsable mais doit avoir des services orientés sur cinq thématiques : les services à la population (1), la santé (2), les TIC (3), la planification (4), le développement économique (5), le développement durable (6), l’emploi (7), la formation (8), les transports (9), et l’habitat (10). Ces services doivent contenir 10 spécialistes.

Pôles territoriaux plus budgétivores que le CESE, HCCT, CNDT et HCDS réunis

Les pôles territoires seront installés dans les 14 régions du Sénégal avec un coordinateur et 10 services. Et ce n’est pas tout. Il faut un représentant du pôle territoire dans chaque département du Sénégal (45 départements). Il faut des bureaux dans chaque région, dans chaque département avec du personnel. A ce rythme, les pôles territoriaux deviendront à l’instar des gouvernances, des préfectures et des sous-préfectures, un démembrement de l’état avec son personnel, ses bureaux, et ses véhicules. Et ils se disputeront les prérogatives avec les directions et agences de l’état déployés dans les régions et les départements…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn