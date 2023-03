Benno va porter plainte contre Ousmane Sonko pour complot d’assassinat et…

Les leaders de la coalition Benno Bokk Yaakar ont fait face à la presse pour aborder la situation politique du pays. Ils ont qualifié de « comédie » les agissements de Ousmane Sonko et demandent à ce que justice soit faite. A cette occasion, les camarades de Seydou Gueye ont annoncé une plainte contre Pastef et son leader devant les juridictions nationales et internationales pour « complot d’assassinat, d’activité à caractère insurrectionnel et terroriste, après les morts enregistrés lors des manifestations de ces derniers jours, dont celui de la Médina et l’autre de Bignona.

A les croire, les Sénégalais sont tous témoins de ses tentatives de résistance face aux forces de défense et de sécurité qui ont la responsabilité de veiller sur les personnes et les biens ainsi que sur la tranquillité des citoyens en s’assurant que l’ordre public ne soit troublé par quelque comportement que ce soit.

Ces leaders ont fait savoir que la coalition BBY assumera sa responsabilité politique d’être du côté des populations pour faire face à toute tentative d’agression de la part de groupuscules « qui ont fini de montrer leur nature violente aux relents terroristes ». « Aucune concession ne sera faite à M. Sonko et à tous les aventuriers tentés de violer l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens et l’exercice des droits et libertés des citoyens… », ont-ils laissé entendre