Benoît Sène : « Mansour Faye, la colombe qui porte l’espoir à Saint-Louis »

En ces derniers jours de campagne électorale pour les territoriales au Sénégal, Saint-Louis se distingue par une compétition âpre sur le terrain où les états majors politiques battent leurs tambours majeurs à la quête des suffrages de nos concitoyens locaux.

Parmi les huit candidats en lice, seul Amadou Mansour Faye, Maire sortant et reconduit par la majorité présidentielle, présente non seulement un bilan satisfaisant, mais propose un programme sérieux et ambitieux.

Au moment où les autres sont dans le dénigrement, le sabotage, allant même jusqu’à perpétrer des actes de vandalisme sur les panneaux publicitaires appartenant à des privés sénégalais dont le seul tort est de poser des affiches de Mansour Faye sur ces panneaux contre espèces sonnantes et trébuchantes ;

Au moment où certains candidats versent dans des invectives, allant de la diffamation aux injures en passant par des accusations gratuites ;

Au moment où certains candidats en mal de programme réaliste et réalisable à proposer au citoyens de Saint-Louis sont entrain de vendre des éléphants blancs aux électeurs sans véritablement leur expliquer comment mettre en œuvre ces utopies ;

Au moment où certains candidats ignorent même la quintessence des 9 compétences transférées aux collectivités territoriales, et même la politique de décentralisation au Sénégal depuis l’acte 1 de 1972 à l’acte 3 de 2013 en passant par celui de 1996 ;

Le candidat Amadou Mansour Faye reste dans le temps de l’action. Il est entrain de transformer le visage de Saint-Louis avec un programme de désensablement à taux d’exécution très avancée sur les grandes artères de la ville.

Le Maire Mansour Faye a réussi le pari de son slogan « Ndar leer naagn » avec l’installation des milliers de lampadaires solaires qui éclairent toutes les rues de tous les quartiers de Saint-Louis.

Cette politique d’éclairage public contribue à la sécurité de la ville, surtout avec le nouveau poste de police de Pikine qui assure la sécurité de proximité avec les services connexes y rattachés.

L’aménagement des espaces publics à l’entrée de la ville rend le cadre de vie attrayant et agréable que les populations doivent préserver, conserver et d’en prendre bien soin, car les équipements et infrastructures mis à leur disposition sont des biens publics qu’on doit entretenir pour le bien-être de chacun.

Parmi ces réalisations du Maire Mansour Faye, on peut citer :

– La modernisation des routes principale et secondaire, assortie d’un programme de désensablement avec le pavage des trottoirs ; ce qui contribue à la protection de l’environnement et la diminution de la pollution.

– Le financement des jeunes et des femmes ainsi que la promotion de l’auto emploi avec le « GIE Diapalé Ndaw Gni ».

– La réhabilitation de la place « Baya Ndar » devenue une véritable esplanade pouvant accueillir diverses manifestations culturelles, religieuses, politiques et qui demeure une promenade paisible pour tout visiteur.

– Le création de la télévision municipale couplée à la radio Ndar FM pour améliorer l’information, la communication, bref l’interaction entre le Maire et ses concitoyens dans une dynamique de gestion participative.

Par ailleurs, le Candidat Mansour Faye a un programme sérieux et ambitieux, réaliste et réalisable compte tenu de son statut de ministre de la République et de son appartenance au parti présidentiel.

Nous pouvons citer à ce titre :

– La construction d’un nouveau pôle urbain à Saint-Louis d’une assiette de 250 ha.

– La construction d’un Hôpital de niveau 4 à Saint- Louis ;

– La construction du centre des affaires contribuant à créer plus de 500 emploi ;

– La construction du Grand pont de Saint-Louis reliant Sor, Pointe Sud et Guet Ndar ;

– La construction d’un complexe sportif comprenant un Stade de 16.000 places et un Palais des sports de 3.000 places ;

– La reconstruction des 03 Marchés de Saint-Louis (Sor, Ndar-Toute et Pikine).

Le 23 janvier 2022, les saint-louisiens et les Saint-louisiennes sauront faire le bon choix et voter utile c’est voter les listes communale et départementale de la coalition gagnante Benno Bokk Yakaar (BBY) dirigées respectivement par Amadou Mansour Faye et Maître Moustapha Mbaye.

Mansour Faye, Tanneef bi gën !

Benoît Sène, responsable politique à Pikine Saint-Louis.