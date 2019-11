Benzema en équipe de France ? Deschamps répond à Zidane

Alors que l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, claironnait il y a quelques jours encore que Karim Benzema avait sa place en équipe de France, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps lui a répondu avec diplomatie ce lundi à Clairefontaine.

Didier Deschamps faisait face à la presse ce lundi en marge du rassemblement des Bleus pour les deux rencontres à venir face à la Moldavie (jeudi) et l’Albanie (dimanche), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. Inévitablement, le sélectionneur tricolore a été invité à réagir aux récents propos de Zinedine Zidane sur Karim Benzema, le buteur merengue qui a toute sa place en équipe de France selon l’entraîneur du Real Madrid.

« Footballistiquement, Karim Benzema est simplement le meilleur. Donc, oui, il a sa place en équipe de France, dixit l’ancien n°10 des Bleus la semaine passée devant la presse espagnole. Je sais qu’il est très attaché à la sélection. Il a toujours voulu y jouer. Après, je ne sais pas ce qu’il s’est passé en interne. Footballistiquement, oui, il n’y a pas photo. Le reste, je ne le contrôle pas. » Une sortie légitime aux yeux de Didier Deschamps, qui a répondu à son ex-coéquipier le plus sereinement du monde : « Je n’ai aucun souci avec ça. Zizou est l’entraîneur du Real Madrid donc il reste totalement dans son rôle en parlant comme ça. »

Le mois dernier, dans un documentaire qui lui était consacré, diffusé sur TF1, Didier Deschamps s’était montré on ne plus clair sur la question. « C’est un choix sportif, point barre, avait-il martelé. Je pense que ce n’est pas un bien pour l’équipe de France… Je n’ai pas dit que c’était un mal. Ce n’est pas non plus pour mon plaisir ou à l’encontre de… Mais c’est parce que je considère les choses par rapport à l’équipe de France et ce que représente ce maillot. C’est tout. »