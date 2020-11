Bignona : Aminata Assome Diatta lance le Projet « Objectif 500 »

Le ministre du commerce et des PME a procédé ce Vendredi 6 Novembre à Bignona au lancement du projet « Objectif 500 ». Il s’agit d’un projet qui vise à accompagner 500 jeunes et femmes vers l’atteinte de leurs objectifs.

Un emploi à 500 jeunes avec comme levier la formation et l’insertion socioprofessionnelle.

L’ancienne gare routière de Bignona a été le cadre qui a abrité la cérémonie de lancement. Des moments aussi de remerciements au président Macky Sall pour sa confiance renouvelée au ministre Assome Aminata Diatta. L’unique ministre de la région a reçu les félicitations des populations pour sa reconduction à la tête du ministère du commerce et des PME.

Dans sa communication, Assome Aminata Diatta est revenu largement sur l’objectif du projet « Objectif 500 » qui pour elle « est un projet très important pour valoriser les potentialités agricoles de la zone ciblée, augmenter le taux de transformation industrielle des produits agricoles et améliorer la qualité de vie des populations de la Casamance » a-t-elle laissé entendre avant d’inviter les jeunes de la région à ne pas braver la mer pour l’eldorado (immigration clandestine).

« Chers jeunes la réussite est possible dans notre cher pays le Sénégal. Notre rôle nous politiques c’est de vous montrer le chemin, de vous accompagner, de vous donner les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs » c’est l’appel lancé par Assome Aminata Diatta à l’endroit des jeunes de la Casamance en particulier et du Sénégal en général.

Venus de différentes localités de la région, des centaines de jeunes, de femmes et des personnes âgées, les maires des différentes communes de la région et autres responsables politiques ont honoré de par leur présence à ce rassemblement pour témoigner leur solidarité et sympathie à Assome Aminata Diatta, celle qui depuis un certain temps, est devenue une reine dans l’arène politique de la capitale du sud du pays.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIGUINCHOR