Bignona : CPAS offre des soins de santé de qualité aux populations frontalières de Djibidione

Les populations qui vivent dans la commune de Djibidione, département de Bignona, une commune frontalière avec la Gambie, n’ont pas accès à des soins de santé de qualité. La structure de santé de plus haut niveau dans cette zone est un poste de santé et donc elles ne peuvent bénéficier que des services d’un infirmier. Certaines personnes n’ont jamais rencontré un médecin pour une prise en charge sanitaire. Cela a de lourdes conséquences pour le bien-être des sénégalais vivant dans cette zone. Voilà pourquoi l’association CPAS (centre de promotion agricole et sociale) qui déroule le programme Karonghen avec la coopération espagnole dans cette zone a décidé de permettre aux populations de bénéficier de la prise en charge par des médecins.

Des journées de consultations médicales et don de médicaments ont été organisés à Djibidione. Selon les responsables de CPAS, le développement de la zone nord de la région de Ziguinchor pour lequel ils sont mobilisés ne peut être atteint si les acteurs de la base ne sont pas en bonne santé. Donc cette opération entre dans ce cadre pour soulager les populations qui souffrent beaucoup pour avoir des soins de qualité car non seulement les spécialistes ne sont pas à leur disposition mais aussi et surtout la zone n’est pas facile d’accès et donc elles ont du mal à se déplacer pour aller vers des structures où la prise en charge est plus relevée.

Pour les habitants de la zone qui se sont mobilisés pour ces journées, c’est une occasion qu’il ne faut jamais rater. Il y en a même qui sont venus de la Gambie pour bénéficier des consultations et beaucoup d’entre eux sont repartis avec du médicament sans débourser un seul francs. Pour eux, ce genre d’initiatives doit être fréquent car ils n’ont aucune autre solution.

Il faut signaler que c’est une quinzaine de médecins de l’UFR/Santé de l’université Assane Seck de Ziguinchor, de différentes spécialités, qui ont été mobilisés à cet effet

