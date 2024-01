Bignona : Division au sein de Benno Bokk Yaakaar

L’assemblée générale convoqué ce Samedi par le Ministre Abdoulaye Badji, coordonnateur départemental Benno Bokk Yaakaar de Bignona s’est terminée en queue de poisson.

Le point de discorde est la coordination du comté électorale en vu de la campagne pour l’élection présidentielle du 25 Février prochain. En effet, quand il s’est agit de choisir le coordonnateur, une partie des militants dirigée par de jeunes leaders a choisi Aubin Sagna, nouveau DG de l’agence des Autoroute du Sénégal (ADS) à la place du Ministre Abdoulaye Badji au poste depuis 2012 et candidat à sa propre succession.

Il s’en est suivi un désordre total et c’est dans cette ambiance que le Maire de Sindian, DG de l’ARM (agence de régulation des marchés) a pris la parole pour réaffirmer que leur choix porte le DG Aubin Sagna. Abdoulaye Badji, reprendra la parole pour marteler « je reste le coordonnateur du comité électoral et ceux qui veulent mettre en place un autre comité, peuvent libérer la salle ».

Après ce passe d’armes entre les deux responsables, le camp de Aubin a quitté la salle avec tous les militants acquis à la cause des jeunes leaders composés entre autres de l’inspecteur des impôts et domaines Abdou Ben Sambou, du maire de Sindian Ansoumana Sané, DG de l’ARM, de Philippe Ndiaga Ba, Directeur de la réglementation du tourisme, Talibouya Aïdara, cadre républicain et responsable de l’APR dans la commune de Kataba 1, de l’ancien Maire de Tenghori Boubacar Libasse Diémé et bien sûr du DG Aubin Sagna.

A cette liste, il faut ajouter Abdou Karim Goudiaby, Directeur régional du PRODAC de Thiès tous des leaders qui ont beaucoup de jeunes derrière eux. Ces derniers ont tour à tour fait face à la presse pour s’exprimer sur les raisons de leur choix pris depuis longtemps et matérialisé par les actes posés à l’occasion de cette rencontre. D’emblée, ils ont informé qu’il ne s’agit pas de la personne de Abdoulaye Badji ni de leur propre personne mais d’une décision prise à la suite de constats sur des faits vérifiables.

D’abord ils ont évoqué le score que leur coalition enregistre aux différentes élections depuis 2019 ; « 33% en 2019, le même score aux locales de 2022 et 33% encore aux législatives de 2022 ». Suffisant, selon eux, pour changer de coach. Mais il n’y a pas que la personne du coordonnateur qui explique le statuquo dans ces résultats, il y a aussi un problème de stratégie, de méthode et de management qui se pose réellement poussant, selon eux, beaucoup de responsables et des jeunes frustrés à s’abstenir s’ils ne quittent pas bonnement le coalition BBY.

C’est pour cette raison qu’ils ont souhaité un changement à la tête de la coordination pour apporter du sang neuf et faire ramener tout le monde à la cause unique qui est d’élire leur candidat, le premier ministre Amadou Ba. Pour atteindre cet objectif, ils ont décidé de former un comité électoral parallèle dirigé par le DG Aubin Sagna qui va travailler sur une stratégie innovante, « différente de celle qui a conduit aux différentes défaites ». Le contact direct avec les populations sera privilégié et le discours sera actualisé aux nouveaux défis et aux perspectives déclinées par le Président Macky Sall et à la dynamique de continuité qu’incarne leur candidat. Convaincus qu’ils ont la majorité avec eux, ces jeunes leaders comptent se battre avec les moyens à leur disposition avec les jeunes, les femmes, le troisième âge pour donner un nouveau souffle à BBY dans le département de Bignona non sans inviter tous les autres militants « à suivre la voie du changement » pour reconstruire les bases de leur coalition.

Du côté du ministre Abdoulaye Badji, l’on n’a pas souhaité faire de déclaration mais certains responsables que nous avons approchés estiment que Abdoulaye Badji coordonnateur, est une garantie de stabilité de la coalition compte tenu de son expérience, sa sagesse et son ouverture. Reste à savoir la direction que vont prendre les militants à la base. Chacun des deux camps s’est retranché pour mettre en place son comité

A 48 heures de l’arrivée du Premier Ministre Amadou Ba dans la région de Ziguinchor, le démon de la division gagne du terrain dans le département de Bignona et tout porte à croire qu’il sera reçu dans la division. Amadou Ba devrait inaugurer les ponts de Baïla et Diouloulou, la boucle des Kalounayes entre autres

L.BADIANE pour Xibaaru