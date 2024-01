Guy Marius Sagna, un éternel quémandeur…il rôde toujours derrière l’argent

S’il y’a une personne qui a vraiment déçu les sénégalais, c’est bien Guy Marius Sagna. L’activiste reconverti en politicien a complètement laissé ce pourquoi il s’est toujours battu. Depuis qu’il a rejoint le Parlement sénégalais, il est devenu le serviteur d’une seule personne. Tous les actes qu’il pose vont dans ce sens. Il n’est pas uniquement devenu un serviteur de Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna fonce tête baissée quand il s’agit d’argent. Voilà une personne qui sait renifler les bons plans. Comme une sangsue, il s’accroche à l’argent.

Guy Marius Sagna n’est plus la voix des sans voix. Depuis qu’il est à l’Assemblée nationale, il ne rate aucune occasion pour briller. Mais pas comme on le connaissait. En effet, le nouveau parlementaire est devenu un adepte de la belle vie. L’homme qui se faisait arrêter dans les rues de la capitale pour protester contre le régime a cédé la place à un véritable mendiant qui vit aux crochets des populations. Il est nourri et logé par ces sénégalais qu’il était censé défendre. Ils lui ont même offert un véhicule pour ces déplacements.

A quelques jours de la présidentielle, l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) se casse la tête à trouver un candidat pour la présidentielle. Ousmane Sonko est en prison et son potentiel plan B l’est aussi. Le parti dissous ne sait plus à quel saint se vouer. Mais cela semble ne pas déranger Guy Marius Sagna. Sur les réseaux sociaux, il s’est fait signaler par une autre raison. Il avait littéralement disparu des médias jusqu’à ce vendredi.

Et c’est l’argent qui l’a fait sortir de son silence. Accompagné de Birame Souleye Diop, il a pris part au dîner de levée de fonds organisé par les patriotes de la France. Au terme de cette rencontre, les participants ont collecté la somme de 125 millions de FCFA. Une rondelette somme qui devrait permettre au parti dissous de battre campagne. Ce, en attendant la nouvelle levée prévue par l’ex Pastef du Sénégal. Et là encore il y’aura Guy Marius Sagna.

Partout où il y a levée de fonds, Guy Marius est derrière. Cet homme est un éternel quémandeur. Quand ses camarades députés défendaient le peuple, il était en tournée dans la diaspora. Il avait fait le tour de plusieurs pays européen. Des pays qu’il a toujours considérés comme la cause du mal que vit notre pays. En Italie, l’ancien activiste reconverti en politicien avait collecté 100 millions pour le Pastef. Mais jusque-là, personne ne peut dire où sont passés ces millions. D’ailleurs, un patriote avait réfuté le montant annoncé.

Maintenant que Guy a pris par au dîner de gala organisé par Pastef France, on annonce 125 millions. Mais reste à voir comment cet argent fera pour atterrir dans les comptes d’un parti dissous. La personne la plus inconstante au Sénégal, c’est Guy Marius Sagna. Voilà quelqu’un qui clamait haut et fort « France dégage » et qui se précipite à la moindre occasion pour partir en France avec le passeport diplomatique du système. Un système que lui et son mentor prétendent combattre.

Durant les vacances Guy Marius Sagna s’est beaucoup promené en Europe visitant l’Espagne, l’Italie, la France entre autres. Alors qu’il avait une véritable cause à défendre. Mais les délices du pouvoir lui sont montées à la tête. Il profite de la moindre petite occasion pour se la couler douce. Voilà le prototype de dirigeants que l’ex Pastef nous réserve. Des personnes qui passent leur temps à adorer l’argent au lieu de servir l’intérêt général.

Cet amour de l’argent semble donner raison à l’ancien Commissaire Cheikhna Keita. Il avait accusé l’activiste de facturer ses combats sociaux. «Guy Marius Sagna a reçu de l’argent des agents licenciés de Expresso pour défendre leur cause», avait-il écrit. Avec le temps, les masques vont tomber et les personnes comme Guy seront exposées en plein jour.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru