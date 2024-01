Présidentielle : où est passé le milliardaire « Sylla Ecotra » avec son jet et sa Cadillac ?

Le PDG de Ecotra et Président du « Club 50% de Préférence Nationale » avait fait annoncer en fanfare sa candidature à la présidentielle. Toujours égal à lui-même, le milliardaire se gardait de se montrer en public et passait par ses soutiens pour se faire entendre. Ses soutiens de Malika, Touba Mbacké et de Kanel avaient présenté sa candidature. Les fiches de parrainages retirées, la caution de 30 millions payée, un jet privé, une Cadillac et une Bentley étaient acheminés à Dakar pour sa campagne…Et après plus rien. Le candidat semble s’être évaporé dans la nature. Pour le milliardaire qui pensait épater les Sénégalais en exhibant tous ces objets de luxe, la désillusion est trop grande.

Abdoulaye Sylla « Ecotra » qui n’est jamais apparu en public pour annoncer sa candidature, passait par ses mouvements de soutien pour le faire. Sa candidature a été annoncée, ses fiches de parrainages ont été retirées et sa caution a été payée. On a même vu ses émissaires sillonner la Casamance, notamment à Sédhiou. En réalité, il avait pensé impressionner tout son monde avec tous les moyens colossaux dont il dispose.

La presse avait consacré des chapitres sur ses moyens colossaux : « Abdoulaye Sylla s’est octroyé un jet privé Global Long Range 7500 de luxe, réputé pour son confort et ses fonctionnalités haut de gamme pour arriver à temps partout à travers le territoire national. Les rares personnes à posséder ce jet privé sont : Bernard Arnault (1ère fortune de France et 2ème fortune mondiale) et une actrice Américaine, Kim Kardashian »

« Il a en outre une Cadillac V8 de série limitée 2023 ; une Range Rover Holland and Holland édition limitée dont seulement 50 unités sont produites chaque année dans le monde dont celle du Président Biden, Président de la première puissance mondiale. Toujours dans cette chaîne de logistique, il s’est doté de cette Bentley 4×4 édition limitée 2023, une voiture rare construite en un seul exemplaire dans le monde dont les boutons en or 24 carats donnent une touche de luxe supplémentaire ».

Décidément avec lui, rien n’est de trop pour étaler toute sa richesse. Comme si, avec tous ces objets de luxe dont on fait étalage, l’on peut remporter une élection présidentielle. Au moment où les autres candidats ont préféré investir le terrain pour recueillir le nombre de parrains requis, lui passait son temps à faire des commandes sur des objets dont il n’est pas donné à tous les milliardaires de les avoir.

Mais après tout ce show, le candidat milliardaire s’est perdu dans le labyrinthe du parrainage. Il n’a pas pu réunir le nombre de parrains requis. Abdoulaye Sylla « Ecotra » ne doit s’en prendre qu’à lui-même, au lieu de jeter la pierre sur les autres. Il n’a jamais été proche des populations alors qu’il voulait devenir Président de la République du Sénégal. La plupart des populations ont du mal à mettre un nom sur son visage.

Abdoulaye Sylla a déclaré son intention de se présenter à l’élection présidentielle en se comportant comme un véritable fantôme. Résultat des courses, il n’a même pas pu passer le cap du parrainage et doit revoir sa copie. Anta Babacar Ngom, la fille de l’autre milliardaire de la SEDIMA qui s’est déclarée candidate, a réussi elle, pour une première expérience, à passer avec succès ce test du parrainage.

Elle a préféré ne pas dormir sur ses lauriers. Depuis qu’elle a déclaré sa candidature, elle a préféré elle-même investir le terrain en faisant un tour du Sénégal dans la discrétion la plus totale. Abdoulaye Sylla a préféré lui, ne pas s’afficher auprès des populations, envoyant des émissaires dans peu de coins du Sénégal. Abdoulaye Sylla, très en colère, s’est senti humilié et essaye d’activer ses réseaux à Touba pour se dire victime d’un complot.

C’est lui-même Abdoulaye Sylla qui a plombé sa candidature. Il doit en tirer toutes les conséquences. Aujourd’hui, humilié, le milliardaire s’est tout simplement évaporé.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn