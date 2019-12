YMCA, à travers son projet AMPA AWAGNA, vient de faire bénéficier une formation à 77 jeunes de plusieurs localités de la Casamance. Cette formation acquise au cours d’un camp agricole de 15 jours au lycée technique agricole Emile Badiane de Bignona vise à faire d’eux de véritables entrepreneurs agricoles. Ils ont reçu leurs attestations de fin de stage le 23 Décembre 2019

77 jeunes issus de plusieurs localités de la Casamance viennent de recevoir leur attestation marquant la fin de leur stage. En effet, ils ont tous participé à un camp agricole de 15 jours pendant lesquels ils ont été capacités en entrepreneuriat, en technique agricole ou encore en transformation de produit locaux. Ce camp agricole entre dans le cadre du projet Ampa Awagna d’Ymca

Les jeunes ne regrettent pas d’avoir participé à la formation, Souleymane Diassy de Diendé dans la région de Sédhiou, était conducteur de moto taxi mais il pense déjà avoir trouvé mieux

Cette formation leur a permis d’acquérir de nouvelles techniques agricoles, Emile julien Sambou va pouvoir réaliser son rêve de devenir un grand fermier lui qui était déjà dedans mais sans assez de compétences dans le domaine

Au moment où des milliers de jeunes meurent dans les mers en voulant rallier clandestinement l’Europe, Ramatoulaye Baldé a quant à elle choisi de s’orienter vers le secteur agricole car pour elle, il est possible de réussir ici

Parmi ces jeunes, certains n’en sont pas à leur première et sont maintenant devenus des formateurs sans regret, Bacary Marena de Séfa Soukoutoto est l’une d’entre eux ainsi que Amy Collé Bassène d’Enampor

A partir de maintenant, les bénéficiaires comptent faire des efforts pour mériter le choix porté sur eux,

Tous ces jeunes ont un dénominateur commun, leur engagement pour qu’aucun fruit, qu’aucune production ne pourrisse plus en Casamance et dans ce combat, ils peuvent compte YMCA et son projet Ampa Awagna et leurs partenaires pour un accompagne conséquent

L.BADIANE pour xibaaru.sn