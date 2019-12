La brigade des eaux et forêts de Sindian a fait une importante saisie de bois le weekend dernier. Selon la source de gms, une descente effectuée Samedi dans la forêt de Djiro, commune d’Oulampane, a permis aux agents du poste avancé des eaux et forêts de Sindian de mettre la main sur deux camions d’immatricule gambienne chargé de bois. Un des convoyeurs a été appréhendé tandis que ses complices ont pris la fuite. Les deux camions ont été récupérés et positionnés à Sindian et seront certainement convoyés à Bignona. Cette prise des eaux et forêts va sûrement installer la peur dans le camp des fossoyeurs de la forêt qui avaient fini par élire domicile dans le nord du département de Bignona vers la frontière avec la Gambie à la faveur de la crise au sud du pays.

L.BADIANE pour xibaaru.sn