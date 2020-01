BIGNONA : LE CDS DE BADIONKOTO REND COMPTE DE SA GESTION

Des comités de développement sanitaire (CDS) sont installés dans les différentes structures

de santé. Ces entités qui émanent de la communauté sont chargées de la gestion des postes et

autres centres de santé et doivent tenir une assemblée générale tous les 6 mois. A défaut de le faire

à la fin du 1 er semestre de 2019, le CDS du poste de Santé de Badionkoto dans la commune de

Bignona a fait un bilan annuel de sa gestion le weekend dernier devant une représentation de tous

les segments de la communauté concernée

Le comité de développement sanitaire du poste de santé de Badionko a rendu compte de sa gestion

de l’année 2019 au cours d’une assemblée générale convoqué à cet effet. Seulement un an

d’exercice et les résultats sont dépassent les attentes. Plusieurs réalisations sont enregistrées

Le comité de développement sanitaire ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, d’autres projets

seront ouverts pour 2020 mais l’insuffisance des moyens amène le comité à tendre la main aux

autorités municipales et aux bonnes volontés

Le médecin chef du district sanitaire de Bignona, visiblement satisfait du travail du cds de Badionkoto

a incité ses membres à redoubler d’efforts et à faire la promotion des programmes de santé en cours

auprès des communautés

Il faut noter que selon les échos qui nous sont parvenus, le poste de santé de Badionkoto a connu

beaucoup de difficultés ces dernières années mais depuis l’arrivée ce comité, les choses ont évolué

positivement

L.BADIANE pour xibaaru.sn