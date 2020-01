BIGNONA : Le club des droits humains pose le débat sur les pièces d’état civil

Les statistiques d’enfants non déclarés à l’état civil dans le département de Bignona restent encore

élevées malgré les efforts déployés par le comité départemental de protection de l’enfant (CDPE)

depuis quelques années. C’est pour cette raison que le club des droits humains du CEM Arfang

Bessire Sonko de Bignona a bénéficié de l’accompagnement d’Amnesty international pour

l’organisation d’un forum sur la question. Parents, élèves, autorités territoriales et administratives

entre autres acteurs ont échangé, le temps d’une journée sur la question.

Abdou Diémé, Directeur du BST de Bignona est le coordonnateur du club des droits humains, a

indiqué que l’implication de tous par la sensibilisation est le seul moyen de barrer la route à cette

problématique qui a de lourdes conséquences sur la scolarité et la vie de plusieurs milliers d’enfants

dont certains ratent ou sont sous la menace de rater leurs examens faute de pièces d’état civile ou

de en règle

La non déclaration des enfants à l’état civil a des conséquences lourdes sur le plan sociale et

administratifs pour les victimes. Le chef du service départemental de l’AEMO de Bignona, co-

animateur du forum sur l’état civil a évoqué les pénalités qui pèsent sur un enfant sans pièce d’état

civil. Pour Mohamed El Amine Ndoye, adjoint au Préfet de Bignona, le combat va se poursuivre avec

tous les moyens disponibles suivant un plan d’action élaboré par le CDPE

L.BADIANE pour xibaaru.sn